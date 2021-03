Incroyable retournement de situation pour Florent Lambiet, ce lundi matin, à Doha, dans le cadre du Tournoi de qualification olympique ! Opposé à l’Italien Bobocica, le Liégeois de 25 ans, n°104 mondial, était mené trois sets à zéro (5-11, 13-15, 5-11) par le n°123 quand il a entrepris une remontée fantastique.

Florent Lambiet a, en effet, aligné quatre sets victorieux. Les deux premiers par 11-9 et 11-5 pour revenir à 2-3. La tension montait et le suspense arriva à son paroxysme quand l’Italien mena 8-10 dans le sixième set. Deux balles de match donc ! Toutes deux sauvées par Florent. Et, à 10-10, l’arbitre infligea un carton jaune et un point de pénalité à l’Italien pour avoir tardé à livrer (11-10).

Puis, 12-10 en faveur de notre compatriote et 3-3 au nombre de sets !

Sur sa lancée, Florent Lambiet a enchaîné en remportant le septième set (11-6) pour atteindre les demi-finales de ce Tournoi qualificatif olympique. Il y rencontrera le surprenant Russe Sidorenko, 18 ans et n°186 mondial.

Ce dimanche, le Liégeois fut le seul rescapé belge des tours préliminaires, remportant ses deux matches. Le premier, face au Qatari Al-Mohannadi, non-classé, sur le score de 4-0 (13-11, 13-11, 11-5, 11-7) et le second, contre l’Iranien Alamiyan, n°73, s’imposant par 4-1 (11-3, 11-8, 13-11, 9-11, 11-7).