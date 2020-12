Tennis de table: Nicolas Legros reçoit la Palette d’Or Autres sports Vincent Goffinet Malgré une saison amputée d’une partie de ses compétitions, la fédération et les journalistes spécialisés dans la discipline ont décidé de tout de même attribuer les Palettes d’Or. © D.R.

Ce trophée récompense la joueuse et le joueur qui se sont mis en évidence durant la saison. Et à ce petit jeu-là, deux éléments se sont largement détachés. Chez les filles, Julie van Hauwaert qualifiée pour le Top 10 européenne et chez les garçons, Nicolas Degros pour l’ensemble de la saison.



Le joueur de Vedrinamur a réalisé une toute grosse saison avec son club au niveau de la Superdivision mais on l’a vu aussi se mettre en évidence à l’occasion du Top 10 européen. Grâce à un remarquable parcours, il est allé chercher une remarquable troisième place. Une recompense qui met aussi en exergue une belle progression depuis deux saisons.