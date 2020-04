Thomas Drouet est le coach de Wang Qiang, 29e joueuse mondiale, quart de finaliste du dernier US Open, tombeuse de Serena Williams au 3e tour de l’Open d’Australie et n°1 chinoise. Au chômage technique depuis des semaines, privé de tout revenu, le technicien français, qui fait partie des 110 coachs agréés par la WTA et est détenteur d’un badge gold, pousse un cri de révolte face au no man’s land du régime de sa corporation.

(...)