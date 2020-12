Le 17 novembre 2020, Thomas Van Tonderen, athlète sud-afriacain de 28 ans réussi le défi qu'il s'était lancé quelques mois plus tôt : réaliser un record du monde qui consiste à escalader une corde de 50 mètres de longueur à la seule force de ses bras et de ses jambes en moins de 4 minutes. Résultat ? Trois minutes et 19 secondes (3'19"68). Par la même occasion, il réussi un défi personnel qui s'était également lancé. Escalader cette même corde, sur 90 mètres.

Thomas Van Tonderen est un athlèse de course d'obstable