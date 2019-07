Les championnats du monde de Pieter Timmers se sont achevés ce vendredi par une sortie sans gloire en séries du 50 m libre, une épreuve bouclée à la 20e place en 22.32. Plongé dans l’anonymat, le Limbourgeois n’a pas réussi à sauver ses Mondiaux avec le record de Belgique, toujours détenu par Yoris Grandjean (22.13). Preuve que la forme n’était tout simplement pas là à Gwangju. Et à ce constat s’ajoutaient encore, en 50 m, les relents psychologiques d’une élimination très douloureuse en demi-finales du 100 m libre (16e en 48.91) deux jours plus tôt.

"Je dois dire les choses comme elles sont : ces championnats du monde ne se sont pas du tout déroulés comme je l’avais prévu ou attendu", explique le médaillé d’argent des Jeux de Rio. "D’habitude je suis capable d’évaluer le temps que je suis capable de nager, cette fois j’ai nagé à plus d’une seconde de mes propres attentes. J’ai gambergé ces deux derniers jours parce que je ne savais pas ce qui s’était passé et que c’est la première fois que ça m’arrivait."

Pieter Timmers a expliqué avoir fait tout ce qui était en son pouvoir, durant sa préparation, en termes de sacrifices (familiaux, notamment) pour répondre présent en Corée du Sud. "J’ai mis de l’ordre dans mes idées et je considère ces championnats comme une compétition sans", résume-t-il, trouvant dans son année chargée (afin de "rentabiliser" un peu lors des lucratives Champions Swim Series…) des explications à ses manquements actuels. "Cette saison a été un gigantesque puzzle en matière de courses et de camps d’entraînement. Je suis convaincu d’avoir été trop loin à l’entraînement et de ne pas avoir eu assez de temps ensuite pour récupérer. Il m’a manqué quelques jours, cela allait d’ailleurs déjà mieux ce vendredi."

En attendant, Gwangju restera comme une (nouvelle) occasion manquée dans la carrière de Timmers, qui avait déjà fait une croix sur l’Euro de Budapest l’an dernier, en dépit d’une forme étincelante, à cause d’une méninigite. Inquiétant à un an des Jeux olympiques ? Pas tant que cela. Un Timmers au top aurait décroché le bronze à Gwangju avec son chrono de référence (47.80). Et il a suffisamment d’expérience pour gérer ces douze prochains mois et arriver à nouveau au meilleur de sa forme à Tokyo, où il tentera de décrocher une seconde médaille olympique. Impressionnants, Caeleb Dressel (46.96) et Kyle Chalmers (47.08) ont, en tout cas, déjà pris part au rendez-vous.