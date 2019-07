Le Russe a signé le chrono de 2:06.12 et effacé des tablettes le Japonais Ippei Watanabe et l'Australien Matthew Wilson qui partageaient la précédente marque en 2:06.67. Wilson a fini 2e à 56/100es (2:06.68) et Watanabe 3e à 61/100es (2:06.73).





