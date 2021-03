Habitué des face-à-face tendus, Joël Tambwe Djeko n’a pas manqué l’occasion de faire monter la sauce ce jeudi à la veille de son duel face au champion olympique Tony Yoka à Nantes. À l’issue de la pesée qui s’est traduite par un poids de 104,550kg pour le Belge et de 111 kg pour le Français, Big Joe a collé son visage à celui de Yoka, lequel a esquissé instantanément un mouvement de tête. Une amorce de coup de boule auquel le Bruxellois a répondu par une gifle au menton de son adversaire, les deux hommes étant ensuite rapidement séparés par les responsables de la sécurité avant de s’échanger encore quelques mots. "Tu vas faire quoi ?" "On verra ça demain sur le ring !" a répondu le boxeur parisien, peu habitué à ce genre de comportement et visiblement très énervé.