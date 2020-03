À Londres, la troisième journée du tournoi européen de qualification olympique se déroule, pour la première fois depuis le début de la compétition, à huis clos.

Une décision tardive mais saluée unanimement en dépit des désagréments financiers qu’elle a engendrés pour tous ceux qui avaient investi afin d’aller encourager leurs proches dans la capitale anglaise.

Même vidée de ses spectateurs, la Copper Box Arena n’en a pas moins souri, ce lundi après-midi, à Mohamed Rachem (-69kg) et à Lancelot Proton de la Chapelle (-75kg).

Rachem s’est imposé aux points, à l’unanimité des juges (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27), contre le Hongrois Laszlo Kozak. Une victoire méritée au vu des touches plus nettes du boxeur du BC Asse, concentré, mobile et efficace, pour son entrée en lice. Le prochain combat s’annonce beaucoup plus difficile pour notre compatriote qui affrontera l’Ukrainien Barabanov, tête de série n°4.

© D.R.



Monté sur le ring peu après 16 heures, Lancelot Proton de la Chapelle est, lui, sorti vainqueur d’un duel extrêmement disputé, et accroché, face à l’Allemand Silvio Schierle. Ayant trouvé la faille dans la garde de son adversaire très tôt dans le combat, notre boxeur naturalisé a laissé un peu revenir son adversaire au deuxième round avant d’assurer, grâce à quelques belles combinaisons, un succès acquis sur décision partagée (29-28, 28-29, 28-29, 30-27, 29-28). Proton de la Chapelle affrontera le Suisse Angel Roque en huitièmes de finale.

© D.R.



Sanae Jah battue

Dans un duel de boxeuses professionnelles tentant leur chance en boxe olympique, Sanae Jah n’a (comme en 2018 pour le titre IBO des poids mouches) pas trouvé la clé du succès face à la Serbe Nina Radanovic. La Bruxelloise, peut-être sur ses gardes vu le côté accrocheur de son adversaire, a manqué d’esprit d’initiative et d’impact pour faire pencher la décision en sa faveur. Radanovic s’est imposée à l’unanimité des cinq juges qui n’ont pas donné le moindre round à Sanae Jah.

Les deux boxeuses avaient été exemptées du tour préliminaire, mais seule Radanovic poursuivra donc sa route vers une possible qualification pour Tokyo.

© D.R.



Ce lundi soir, Vasile Usturoi, opposé au Français Samuel Kistohurry en -57kg, tentera de devenir le premier boxeur belge à se qualifier pour les Jeux olympiques depuis l'édition 1992.