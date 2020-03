La Flandrienne entre en lice ce samedi à Londres. Plus que jamais, objectif JO !

Alors qu’on pouvait franchement douter de la tenue d’un tel événement rassemblant 342 boxeurs (dont 13 Italiens ayant quitté leur pays juste avant d’y être confinés) venus de 45 pays, le tournoi européen de qualification olympique débutera bel et bien ce samedi à la Copper Box Arena de Londres, en plein cœur du parc olympique de Stratford. C’est d’ailleurs un parfum de JO qui va planer durant ces dix jours de compétition où 77 tickets pour Tokyo vont trouver preneur. Neuf Belges vont tenter leur chance avec à leur tête l’ancienne championne du monde professionnelle Delfine Persoon. Diminuée depuis trois semaines par une hernie discale cervicale, la Flandrienne, qui évolue en - 60 kg mais a été pesée ce samedi à... 57,200 kg, a bénéficié d’un bon tirage ce vendredi, ce qui doit la persuader qu’il y a un coup à jouer.

"La Grecque Pita n’est certainement pas un obstacle insurmontable au 1er tour, ce samedi, et Delfine pourrait retrouver ensuite une Bulgare qui n’est pas tête de série", détaille Bea Diallo, qui se trouvera dans le coin de la boxeuse de 35 ans en compagnie de Filiep Tampere. "Ce n’est qu’en quarts qu’elle pourrait hériter d’une adversaire plus dangereuse mais qui n’est pas non plus la meilleure des filles protégées. Dans cette partie de tableau, elle a évité les plus fortes !"

Vasile Usturoi (- 57 kg) et Zakaria Boudhi (- 52 kg), respectivement contre les Turcs Dogan et Ciftci, seront les autres Belges à pied d’œuvre dès cette première journée. Dans le camp belge, on retient aussi les perspectives qui s’offrent à Sanae Jah (- 51 kg), bye au 1er tour avant de retrouver lundi la Serbe Radanovic, qui l’avait battue à Bruxelles en 2018 lors d’un combat particulièrement âpre, ou encore à Victor Schelstraete (- 91 kg), lequel retrouvera l’Autrichien Hagag dont il avait facilement disposé au 1er tour des championnats d’Europe.

Pour Karim Saboundji (- 63 kg), Mohamed Rachem (- 69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (- 75 kg), opposé à un adversaire allemand, et Ziad El Mohor (- 81 kg), face à un Moldave, il s’agira avant tout de bien négocier leur entrée en matière avant de se projeter plus loin…

Le tirage au sort pour les Belges :

52kg : Zakaria Boudhi - Batuhan Ciftci (Tur)

57kg : Vasile Usturoi - Hakan Dogan (Tur)

63kg : Karim Saboundji - Rexhildo Zeneli (Alb)

69kg : Mohamed Rachem - Laszlo Kozak (Hon)

75kg : Lancelot Proton de la Chapelle bye

81kg : Ziad El Mohor - Andrei Chiriacov (Mac)

91kg : Victor Schelstraete - Ahmed Hagag (Aut)

51kg : Sanae Jah bye

60kg : Delfine Persoon - Nikoleta Pita (Grè)