Bart et Frederik ont profité de leur bain de foule à Courtrai, lors du salon Velofollies, pour exposer leurs objectifs de l'année : un nouveau podium à Hawaï pour le premier, une sixième victoire à Nice pour le second.

Des centaines de vélos, des milliers de passionnés, le salon Velofollies bat son plein à Courtrai, devenu le paradis des cyclistes, pros ou amateurs, le temps d'un week-end prolongé. Au milieu de cette foule, deux triathlètes de haut niveau, Bart Aernouts et Frederik Van Lierde, et l'opportunité pour eux de dévoiler leur programme 2019.

Bart Aernouts

Deuxième du récent Ironman d'Hawaï, où seul l'Allemand Patrick Lange l'a devancé en battant le record de l'épreuve, Bart Aernouts a quitté le team BMC, cet hiver, pour créer sa propre structure. À 34 ans, l'Anversois avait envie d'individualiser son encadrement, notamment sur le plan matériel. Et les sponsors, belges, se sont précipités pour le soutenir, conscients du potentiel de Bart, trois fois dans le Top 10 à Hawaï avant de monter sur la deuxième marche du podium en octobre dernier.

Et l'objectif pour 2019 est d'ores et déjà bien défini dans la tête de l'Anversois qui débutera sa saison le 7 avril, lors de l'Ironman d'Afrique du Sud.

"L'idée est de terminer cette épreuve pour assurer ma qualification pour Hawaï, l'unique objectif de ma saison. Vous savez, quand vous terminez sur le podium là-bas, vous avez envie de revivre ces terribles sensations. Franchement, je ne sais pas si ce sera possible et encore moins si je pourrai gagner un jour. Mais il va de soi que je mettrai vraiment tout en oeuvre pour y arriver."

C'est pourquoi Bart Aernouts ne s'alignera que deux fois sur Ironman avant Hawaï.

"Après l'Afrique du Sud, il y en aura un autre fin juin-début juillet, en Europe, mais je n'ai pas encore d'idée précise quant au choix. Je verrai... Sinon, je participerai quand même à quelques demi-Ironman pour garder le rythme de la compétition. Je ne sais pas si je pourrai combiner le Mondial de demi le 7 septembre, à Nice. J'aimerais bien, mais je le répète : cette année, je mise vraiment tout sur Hawaï !"

Frederik Van Lierde

À une dizaine de kilomètres de chez lui, Frederik Van Lierde a savouré sa popularité, nullement atténuée par sa... 32e place lors du dernier Ironman d'Hawaï après s'être vu infliger une pénalité de cinq minutes pour drafting par un arbitre trop zélé. Une énorme déception que Frederik n'a pas encore tout à fait avalée, même s'il a repris l'entraînement et nourrit de beaux projets à l'aube de cette saison 2019.

"J'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé, mais ce n'est pas facile. D'autant que mes trois dernières participations à Hawaï ont été émaillées de problèmes. Une pénalité, déjà, en 2016, l'absence de mes bidons au ravitaillement en 2017 et cette nouvelle pénalité, tout aussi injuste que la première, en 2018. Tout ça est dur à encaisser ! C'est pourquoi je préfère ne plus parler d'Hawaï pour le moment. Je verrai... Je débuterai ma saison avec un demi-Ironman le 17 mars, au Mexique. Puis, j'enchaînerai avec l'Ironman de Lanzarote (25 mai), le demi des Sables d'Olonne (16 juin) et l'Ironman de Nice (30 juin), où je viserai une sixième victoire, ce qui deviendrait le record absolu."

Ce n'est qu'ensuite que Fred décidera si oui ou non il retourne à Hawaï. Pour rappel, le Flandrien fêtera ses 40 ans le 25 mai prochain et a prévu de mettre un terme à sa carrière sportive après... Hawaï 2020 si les arbitres arrêtent de le prendre pour cible !