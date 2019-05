Sixième l'an dernier, à Odense, la Brabançonne de 32 ans s'est offert un superbe titre mondial sur longues distances, ce samedi, à Pontevedra, en revenant sur la Française Manon Genet...

Ville natale de l'Espagnol Javier Gomez, qui a ajouté un nouveau titre à son impressionnante collection, Pontevedra n'a pas échappé au refroidissement de toute l'Europe, ce samedi, à l'occasion du Mondial longues distances. Vu les températures de l'eau (14,1°) et de l'air (9°), les organisateurs ont été contraints de raccourcir la distance de leur épreuve en natation, la passant de 3 à 1,5 km.

Ce qui n'enlève absolument rien à l'exigence de ce triple effort, cette partie natation étant quand même suivie de 113 km à vélo et 30 km à pied. Un rendez-vous où notre pays comptait quelques représentants avec, surtout, une authentique candidate au podium, côté féminin : Alexandra Tondeur.

Et la Brabançonne de 32 ans, sixième l'an dernier, à Odense, a parfaitement tenu son rang puisqu'elle s'est ni plus ni moins offert un superbe titre mondial en revenant sur la Française Manon Genet, qu'elle a dépassée à mi-parcours en course à pied...

Vice-championne d'Europe, à Madrid, et meilleure Européenne sur la mi-distance, à Ibiza, en 2018, Alexandra Tondeur obtient ainsi une consécration amplement méritée, elle qui ne lâche jamais rien et prépare toujours avec minutie pour ses objectifs.

Sortie de l'eau en 13e position, à 2'00 de la Danoise Camilla Pedersen mais, surtout, à 0'04 de la Française Manon Genet, Alexandra Tondeur effectua une fameuse remontée. En transition, d'abord, où elle reprit 0'42 Pedersen pour pointer, déjà, au 10e rang. À vélo, ensuite, où elle se retrouva troisième, à 0'05 de la Danoise, après la première des trois boucles, puis deuxième, à 0'01, à l'issue du deuxième tour. Pedersen, Genet, Tondeur, ce trio creusa l'écart sur la concurrence, s'assurant ainsi des trois marches du podium. Encore devaient-elles se départager celles-ci dans le troisième tiers à vélo et, surtout, à pied.

Mais, avant de s'attaquer aux 30 km à pied, Alexandra Tondeur lâcha un peu de lest sur la fin du parcours vélo, pointant en troisième position, à 0'28 du duo Pedersen-Genet, lors de la deuxième transition. Où notre compatriote laissa encore quelques secondes pour sortir à 1'08 de la... Française qui, elle, s'était montrée plus rapide que la Danoise. Mais, avec de tels écarts, le suspense était absolument total...

De fait, dès le premier pointage à pied, on constata que Camilla Pedersen s'écroulait ! La Danoise passa, en effet, avec 3'07 de la Française Manon Genet, ayant également été doublée par Alexandra Tondeur qui, elle, pointait à... 0'49 ! Un écart réduit à 0'41, puis stabilisé à 0'43, quelques kilomètres plus tard, alors qu'on apprenait l'abandon de Camilla Pedersen, mais aussi la pénalité de soixante secondes infligée à Manon Genet, pourtant toujours solidement accrochée à la première place, à cet instant !

Mais l'écart entre la Française et la Belge commença à fondre dès l'entame du deuxième des quatre tours de course à pied, passant de 0'36 à 0'15 ! Aucun doute : Manon Genet commençait à sentir le souffle d'Alexandra Tondeur dans son dos... Le bras-de-fer entre les deux était lancé, à la fois physiquement et mentalement.

Et il tourna en faveur de notre compatriote, sacré championne du monde !