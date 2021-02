Après avoir coché la date du 22 mai, à Lanzarote, pour son premier véritable objectif de la saison, Alexandra Tondeur en a ajouté une deuxième : le 22 août. Ce jour-là, la Brabançonne participera, en effet, au Championnat de Belgique mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) à Menin, ville dont est originaire Frederik Van Lierde, désormais organisateur de l’événement avec toute son équipe.

Une excellente nouvelle pour le Flandrien qui, en septembre dernier, y a mis un terme à sa carrière sportive, à 41 ans, et est désormais entraîneur de… Pieter Heemeryck, en plus de s’occuper des sportifs d’élite de la Défense. Alors que les inscriptions ont été lancées le 22 janvier, six mois jour pour jour avant la compétition, Menin est d’ores et déjà assuré d’une tête d’affiche côté féminin.

On sait que qu’Alexandra Tondeur vise, cette saison, la qualification pour l’Ironman d’Hawaï, annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Ce sera également le cas de Pieter Heemeryck, le Belge le mieux classé au ranking de l’Organisation des triathlètes professionnels (PTO, en anglais…) où le Brabançon figure actuellement à la 17e place, devant Bart Aernouts (28e), alors qu’Alexandra pointe, elle, au 44e rang. Trois Belges au Top 50 !

Pieter Heemeryck débutera à Dubaï ou à Miami !

Concernant Pieter Heemeryck, celui-ci ne sait pas encore avec certitude où et quand il commencera sa saison. Mais ce devrat être mi-mars, soit le 12, à Dubaï, soit le 14, à Miami. Le parcours aux Émirats arabes unis lui convient mieux, celui de Floride comportant de nombreux virages à vélo. Pieter prendra sa décision à la dernière minute, celle-ci dépendant de l’évolution de la crise sanitaire, même si le patron d’Ironman s’est voulu rassurant.

Début de la qualification olympique en mai…

Autre distance, autre protocole : World Triathlon a annoncé ce week-end que le début de la qualification olympique pour les Jeux de Tokyo était reporté à… début mai ! Quatre Belges sont concernés : Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel et Valerie Barthelemy. Vu leur classement, le quatuor semble, néanmoins, assuré de sa sélection, tout comme le relais. Mais, compte tenu des circonstances particulières, on ne sait jamais…