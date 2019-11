La Brabançonne a signé une superbe prestation lors d’une épreuve mexicaine archi-dominée par l’Australienne Carrie Lester, en 8h38.41... De bon augure pour 2020 et pour un retour, un jour, à Hawaï.

L’Australienne Carrie Lester (38 ans !) a assommé l’épreuve féminine de l’Ironman de Cozumel, au cours de laquelle Alexandra Tondeur a réussi son retour après deux ans d’absence sur ce circuit de prestige. En quête de confiance, la Brabançonne s’est classée quatrième, en 9h03.10, de l’épreuve mexicaine, dont la parcours tout à fait plat ne lui convenait pourtant que modérément. Mais Alexandra a incontestablement des ressources, à la fois physiques et mentales. Et son objectif de retourner, un jour, à Hawaï n’est vraiment pas une utopie au vu de sa prestation, ce dimanche, à Cozumel.

Sortant de l’eau (en 45’35) avec plus d’une minute et demi d’avance sur ses plus proches poursuivantes, la Danoise Michelle Vesterby et la Britannique Susie Cheetham, l’Australienne Lester a mené cet Ironman de bout en bout, écoeurant la concurrence. Un peu isolée en natation, Alexandra Tondeur a limité la casse, pointant en dixième position, à 5’49 de la tête.

Une fois sur le vélo, Carrie Lester poursuivit sur sa lancée, creusant d’incroyables écarts sauf sur… Cheetham qui résistait avec un retard aux alentours de deux minutes et demi. Un peu plus loin, Alexandra Tondeur entama, pour sa part, sa remontée fantastique, pointant à la 8e place, à 9’31, après 40 km, puis à la 7e, à la 6e, avant d’intégrer le Top 5, à 13’12 de Carrie Lester, après 120 km.

Insatiable, l’Australienne profita de la deuxième moitié du parcours vélo, sans vent, mais chaud, pour accentuer son avance, le portant à plus de quatre minutes sur Cheetham et plus de neuf minutes sur Versterby. En quatrième position, on retrouvait une autre Danoise, Nielsen, à 15’15, mais désormais sous la menace d’une… Alexandra Tondeur roulant à 37,5 km/h.

Ce fut finalement en sixième position qu’Alex boucla les 180 km à vélo. La Brabançonne fut, en effet, dépassée par la Polonaise Komander avant de perdre encore un peu de temps lors de la deuxième transition (3’13) et de se lancer à l’assaut du marathon décisif pour l’attribution des accessits…

Auteur du meilleur chrono sur les sept premiers kilomètres avec une moyenne de 4’12/km, Alexandra Tondeur reprit la cinquième place à la Polonaise Komander avec, à nouveau, la Danoise Nielsen en point de mire. Mais cette épreuve mexicaine était loin d’être terminée, la chaleur jouant un mauvais tour à certains, à commencer par la Britannique Cheetham, qui concéda plus de cinq minutes en sept kilomètres et fut contrainte à l’abandon !

Maintenant une allure de 4’29, de 4’33, puis de 4’43 au kilomètre jusqu’au 28e km, Alexandra conserva aisément sa quatrième place, le podium se décidant entre les deux Danoises. Et ce fut finalement la surprenante Nielsen qui brûla la politesse à Vesterby pour la deuxième marche, derrière l’inaccessible Lester.