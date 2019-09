La Brabançonne de 32 ans a été contrainte à l’abandon, à mi-parcours de la natation, lors de l’Ironman du Pays de Galles...

Pas de chance pour Alexandra Tondeur ! Engagée à l’Ironman du Pays de Galles, la Brabançonne de 32 ans a été contrainte à l’abandon à la suite d’un rare incident lors de la natation. Au bord des larmes, Alexandra raconte…

"J’étais dans le groupe de tête et on arrivait à la première bouée quand, tout à coup, ma combi s’est ouverte en plein milieu du dos ! Je me suis arrêtée de nager, j’ai descendu la tirette, mais je n’ai pas réussi à la remonter… J’ai donc décidé de continuer, même en prenant l’eau, jusqu’à la sortie à l’australienne, à mi-parcours. Là, j’ai tout essayé, mais seule, c’était impossible. Et chacun sait que toute aide extérieure est interdite. J’ai donc dû abandonner."

Alexandra a ainsi vu des semaines d’entraînements tomber littéralement à l’eau, elle qui prenait part à cet Ironman (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied) avec comme objectif une qualification pour l’Ironman d’Hawaï 2020.

"Après une première partie de saison réussie, j’avais axé la deuxième sur Embrun, mi-août, et sur cet Ironman du Pays de Galles, auquel je m’étais spécifiquement préparée, notamment sur le plan de l’alimentation. Mon but était, en effet, de déjà me qualifier pour Hawaï 2020. Un rendez-vous que j’aurais pu préparer en toute quiétude. Vous comprenez, dès lors, pourquoi j’ai vraiment les nerfs ! Je n’avais jamais connu une telle mésaventure jusqu’ici !"

Annoncée le week-end prochain, aux IronLakes, épreuve mi et longue distances aux lacs de l’Eau d’Heure dont elle est la marraine, Alexandra ne changera pas de programme, à court terme. C’est ainsi qu’elle a également prévu de s’aligner sur le demi-Iroman de Lanzarote, le samedi 5 octobre.

"Oui, mais c’était surtout pour le plaisir… Ici, j’avoue que je l’ai un peu perdu, ce plaisir. Il me faudra du temps pour digérer ce contre-temps."

Nul doute qu’Alexandra Tondeur surmontera cette épreuve, ne fût-ce que parce qu’elle en a vu d’autres, et qu’elle reviendra encore plus forte, même si elle devra revoir son programme, à moyen et à long terme…