Après avoir brillamment assuré la qualification des Belgian Hammers pour les Jeux de Tokyo, Marten Van Riel s’est aligné en individuel, ce samedi, à Lisbonne, au départ de la Coupe du Monde sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied). Mais l’Anversois a bien dû constater que les énormes efforts consentis, vendredi, afin de décrocher une victoire de prestige pour la Belgique avaient laissé des traces. Pas... en natation, ni même à vélo, mais à pied, malheureusement au moment de vérité !

Parti à l’assaut des 10 km dans un groupe de six, composé de l’Allemand Schomburg, légèrement isolé en tête, le Norvégien Blummenfelt, le Suisse Studer, l’Espagnol Grau et le Français Richard, Marten a lâché prise dans le premier des quatre tours de 2,5 km, terminant quand même à une honorable 9e place, à 57 secondes du Norvégien Blummenfelt, victorieux en 1h42’33. Mais juste devant l’Espagnol Mola, 10e, à 59 secondes…

Comme le week-end dernier, à Yokohama, Kristian Blummenfelt s’est donc imposé dans son style atypique, portant plusieurs accélérations, finalement fatales au Suisse Studer, son dernier rival, relégué à 9 secondes, l’Espagnol Grau complétant le podium, à 23 secondes, juste devant l’Allemand Schomburg, l'animateur de l'épreuve. Le surprenant Français Richard s’est, lui, offert le Top 5.

Noah Servais 15e, Erwin Vanderplancke 29e

Deux autres Belges étaient également engagés lors de cette manche de la Coupe du Monde : Noah Servais s’est classé à une excellente 15e place, à 1’24, malgré la perte de sa puce électronique, et Erwin Vanderplancke, 29e, à 2’14. Oui, derrière Marten Van Riel et Jelle Geens, lequel a préféré s’abstenir après sa performance à Yokohama et sa participation au relais mixte, la Belgique peut compter sur deux jeunes talents !

Après un faux départ, rarissime en triathlon, mais sans doute dû à la nervosité d’une épreuve ouverte à plus de septante concurrents (alors qu’ils ne seront qu’une cinquantaine aux Jeux), Marten Van Riel a bien nagé, sortant de l’eau en 4e position, à 6 secondes du Slovaque Varga, spécialiste de la discipline, crédité d’un formidable chrono de 17’01 dans cette mer particulièrement agitée en raison du vent.

La première transition fut très rapide pour les leaders, parmi lesquels le Slovaque Varga et l’Allemand Schomburg qui s’isolèrent en tête à vélo. Mais leur échappée ne dura pas très longtemps, le premier peloton effectuant la jonction avant qu’un deuxième groupe ne revienne de l’arrière pour un total de 33 concurrents, parmi lesquels les trois Belges, Van Riel, Noah Servais et Erwin Vanderplancke, respectivement 13e, à 12 sec. et 28e, à 28 sec. de la natation. Un absent de marque : l’Espagnol Mola, triple champion du monde, moins bon nageur et à plus de 30 secondes derrière… Marten Van Riel et le Norvégien Blummenfelt !

Les tours s’enchaînant sur ce parcours relativement plat, mais avec une côte de 600 m aux passages de 4 et de 8 %, personne ne prit l’initiative d’une échappée, mais chacun assurait son relais pour maintenir l’écart avec le groupe de derrière et l’épouvantail Mola, redoutable à pied. Peine perdue ! À mi-course, on assistait à un regroupement général sous l’impulsion du Norvégien Iden…

Après 30 des 40 km à vélo, on retrouvait en tête un peloton de 55 triathlètes, emmené par Gustav Iden, devant… Erwin Vanderplancke alors que Marten Van Riel se tenait bien au chaud, en 8e position, conscient que la course à pied serait désormais déterminante dans cette épreuve olympique avec tous les favoris (Mola, Blummenfelt, Iden et Schomburg) comme prétendants à la victoire finale.