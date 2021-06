Claire Michel se porte bien, merci pour elle ! La Bruxelloise de 32 ans s’est, en effet, classée à une excellente 12e place, ce dimanche, à Leeds, théâtre de la deuxième manche des World Series, ce qui est vraiment de bon augure en vue des Jeux de Tokyo… Après sa 9e place, le 15 mai, à Yokohama, mais aussi sa participation active à la qualification olympique de notre relais mixte, le 21, à Lisbonne, Claire persiste et signe, à Leeds !

Sur un parcours vallonné, tant à vélo qu’à pied, sur la fin, notre compatriote a bouclé cette épreuve sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied) en 1h58’35, remontant… treize concurrentes sur les 10 km à pied, qu’elle a quand même courus en 35’14.

Sortie de l’eau en 25e position, à 1’28 de la Britannique Charles-Barclay (finalement cinquième), mais aussi juste derrière Valerie Barthelemy (20e, à 1’19), Claire Michel a longtemps roulé au sein du deuxième peloton, revenu sur le premier groupe de chasse, à distance déjà du trio de tête composé des Britanniques Learmonth et Coldwell ainsi que de la Néerlandaise Kingma. Laissant parler leur puissance à vélo, celles-ci ont creusé un écart assez conséquent (plus de deux minutes) pour s’offrir les trois premières places du podium.

Mais, alors qu’on attendait Learmonth, la surprise est venue de Kingma qui est parvenue à lâcher la Britannique alors que Coldwell avait cédé à mi-parcours de la course à pied. Victoire néerlandaise donc en 1h54’26, devant deux Britanniques, à 0’12 et 0’21. Auteur du meilleur chrono sur les 10 km à pied, la Bermudéenne Duffy s’est, elle, classée quatrième, à 1’00. Quant à Claire Michel, elle est remontée jusqu’à la 12e place, preuve qu’elle est bel et bien de retour à un excellent niveau, qu’elle améliorera encore d’ici les Jeux.

Également engagée dans cette épreuve britannique, Valerie Barthelemy a terminé à la 29e place, lâchant logiquement du lest en course à pied, qui ne constitue pas sa force.