26 octobre 2019, Miyazaki, deuxième ; 15 mai 2021, Yokohama, neuvième. Entre ces deux dates, ces deux villes japonaises et ces deux Top 10 mondiaux sur la distance olympique, soit 1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied, que de chemin parcouru par Claire Michel, victime d’un accident de circulation à vélo et d'une fracture du genou fin 2019 et revenue à son meilleur niveau à force de courage, de patience et de volonté !

Après l’opération, l’immobilisation, la revalidation, le réapprentissage de la marche, puis de la course, la Bruxelloise n’a pas manqué son rendez-vous ce samedi, à Yokohama, où avait lieu la répétition générale en vue des Jeux de Tokyo. Sortie de l’eau en 27e position, à 0’33 de la tête et quelques secondes derrière Valerie Barthelemy (21e, à 0’23), Claire Michel a bien nagé. Et c’est en revoyant la course en vidéo qu’elle l’a constaté.

"Le premier tour en natation fut assez chaotique, sans doute en raison de la nervosité ambiante. Mais j’ai réussi à bien me placer pour signer un bon chrono (20.02), pas très loin de Valerie qui, je pense, espérait mieux. J’ai enchaîné avec une première transition, dont je sortie dans le troisième groupe alors que Val a accroché le deuxième, avec qui nous avons établi la jonction assez rapidement avant de rejoindre la tête. Enfin, c’est ce que je pensais… Je n’avais pas vu que l’Américaine Knibb et la Néerlandaise Kingma s’étaient échappées."

La jeune Américaine (22 ans !) l’a finalement emporté en 1h54’21 tandis que la Néerlandaise a été dépassée par une autre Américaine, Rappaport, deuxième après une course à pied bouclée en 33’24. Derrière, Claire Michel a signé un très encourageant chrono de 34’09 sur 10 km pour s’offrir une superbe neuvième place finale, en 1h55’39. De quoi la rassurer sur sa condition physique et, surtout, sur l’état de son genou.

"À la sortie de la T2, je me suis dit : ‘Je vais essayer !’ Et j’avoue que je suis très contente du résultat, même si j’ai un peu craqué dans les deux derniers kilomètres. C’est logique, compte tenu de mon manque de fond. Il ne faut pas oublier que je ne m’étais plus alignée sur la distance olympique depuis fin 2019. Donc, ce Top 10 me convient… Place, maintenant, à la récupération. Et prochain rendez-vous dès vendredi, à Lisbonne, pour l’épreuve de qualification olympique en relais mixte !"

Un rendez-vous que les Belgian Hammers aborderont en confiance au vu de leurs prestations à Yokohama, où Jelle Geens s’est classé deuxième, Marten Van Riel, septième et Valerie Barthelemy, seizième.

"Nous viserons un podium à Lisbonne ! Si nous sommes, tous les quatre, assurés de notre qualification individuelle, nous tenons à bien prester en équipe. L’entente entre nous est excellente."