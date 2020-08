Enfin ! Les compétitions de triathlon ont repris en Belgique et, en particulier, à Viersel, dans la province d’… Anvers, où le club local organisait le National en Sprint (750 m de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied).

Enfin ! Une dizaine d’années après son dernier titre, chez les jeunes, Christophe De Keyser a été sacré, ce samedi, à 27 ans. Rentré du Portugal, où il s’entraîne et où il s’est récemment imposé à deux reprises, le sociétaire du Trigt, cher à Jacques Naveau, était particulièrement heureux de ce titre national, décroché devant Dries Matthys et Jonathan Wayaffe, champion sortant revenu du diable Vauvert pour s’offrir un nouveau podium.

Sorti de l’eau en cinquième position, derrière les excellents nageurs que sont Joris Basslé (4e) et Simon Folens (8e), Christophe De Keyser a laissé parler son expérience pour emmener, à vélo, un groupe de tête composé de sept triathlètes où on retrouvait également Peter Denteneer (5e). Il s’est ensuite particulièrement appliqué, à pied, bouclant les 5 km en 15’47 lui permettant de s’imposer, en 54’04, avec une avance de douze secondes sur Matthys et quinze sur Wayaffe, auteur du meilleur chrono à pied de tous les engagés avec 15’14.

Côté féminin, la victoire et le titre sont revenus à Jolien Vermeylen qui, en 1h04’00, a devancé Hanne De Vet (inscrite en individuel au Mondial, le week-end prochain, à Hambourg !) et Laura Swannet, championne en 2019.