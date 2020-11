La liste de départ définitive pour la "course de l’année", prévue le 6 décembre, à Daytona (Floride), est tombée ce mercredi ! Et elle compte deux Belges : Pieter Heemeryck et Bart Aernouts.

Au terme d’une année chamboulée par la crise sanitaire, l’Organisation des triathlètes professionnels (PTO, en anglais…) met sur pied une épreuve exceptionnelle, qu’elle a appelée "course de l’année" puisqu’elle rassemblera les meilleurs triathlètes de la planète sur son base de son ranking officiel.

Spécialistes de courtes comme de longues distances seront réunis, pour l’occasion, lors d’une compétition qui sera disputée dans l’enceinte même du célèbre circuit automobile.

Longue de 2 km, la natation aura lieu dans le lac Lloyd (12 ha !), où les triathlètes effectueront deux tours. Après leur passage en T1, ils monteront sur leur vélo pour vingt tours de circuit, soit 80 km. Puis, après avoir enfilé leurs chaussures de course à pied, ils courront 18 km, pour un total général de 100 km !

À course extraordinaire, prize-money exceptionnel ! La PTO a, en effet, prévu la somme de… 1.150.000 dollars, équitablement répartis entre les participants masculins et féminines, avec 100.000 $ (chacun) pour les premiers. De quoi allécher les meilleurs, même si certains seront absents sur blessure.

On pense ainsi à l’Allemand Jan Frodeno, triple vainqueur de l’Ironman d’Hawaï. Qu’à cela ne tienne, les spécialistes de longues distances, comme son compatriote Sebastian Kienle ou l’Américain Tim O’Donnell, habitués du podium à Kona, ont répondu en nombre et seront confrontés aux pros de la distance olympique tels Alistair Brownlee, Vincent Luis ou encore Javier Gomez.

Côté féminin, l’Allemande Anne Haug tiendra le rôle de grandissime favorite face, notamment, à la Suissesse Nicola Spirig, et ce, en l’absence d’une autre Suissesse, Daniela Ryf, également blessée. Mais, vu le plateau, le spectacle s’annonce vraiment grandiose lors des deux épreuves !

Dans ce concert mondial, la Belgique sera bien représentée avec Pieter Heemeryck (n°12 mondial) et Bart Aernouts (n°15 mondial), deuxième en 2018, à Hawaï. En revanche, Alexandra Tondeur (n°36 mondial) a, elle, renoncé au lointain et périlleux déplacement.