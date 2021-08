16 août. Manacor. Diego Van Looy prépare aux Baléares son prochain objectif, le Mondial de duathlon longues distances (10 km à pied, 150 km à vélo, 30 km à pied !) prévu le dimanche 19 septembre, à Zofingen, dont il est le tenant du titre. Après de nombreux mois particulièrement compliqués, notamment en raison de la crise sanitaire, le Malinois âgé de 30 ans a laissé tomber toute autre compétition cette année pour se concentrer sur ce qu’il estime être l’épreuve "la plus dure" qu’il connaisse.

Engagé dans une descente, à 60 km/h, lors d’un entraînement à vélo, il est heurté par un camion. Transporté à l’hôpital, Diego souffre de multiples fractures, à la nuque, aux côtes et aux vertèbres. Mais il rassure d’emblée : "Je suis encore en vie !" Pris en charge, il se rend compte qu’il a beaucoup de chance de pouvoir encore partager sur les réseaux sociaux.

23 août. Majorque. Après une semaine passée sur son lit d’hôpital, sans bouger et sous assistance respiratoire, Diego Van Looy rentre en Belgique à bord d’un avion sanitaire, spécialement aménagé pour lui. Entre-temps, on en sait un peu plus sur les conséquences de ce terrible accident. Kathy Van de Gucht, sa compagne, explique : "Il souffre de fractures C5-C6, T9-10. Heureusement, pas de séquelles neurologiques…"

Une longue revalidation attend le champion belge !

Né le 1er novembre 1990, Diego Van Looy a été élevé par ses grands-parents à Hombeek. À 5 ans, il commence à jouer au football. À 15, il est repéré par le Racing Malines. Mais il y passe plus de temps sur le banc que sur le terrain, si bien qu’il se lance dans l’athlétisme, à 17 ans, puis le cyclisme, à 19. Il y connaît une certaine réussite jusqu’à ce qu’en 2015, il passe au duathlon. Et c’est la révélation ! Pour son premier Mondial longues distances à Zofingen, il se classe neuvième, sans entraînement spécifique.

Diego VL s’essaie, alors, également au triathlon. Et, en 2016, il termine neuvième de l’Ironman de Lanzarote, où il roule et court aussi vite qu’un certain Jan Frodeno ! Passant du tri- (4e à l’Ironman de Nice 2019, juste derrière Frederik Van Lierde) au duathlon avec autant de succès, il devient champion du monde en septembre 2019, à Zofingen. Une progression aujourd’hui stoppée par un camion fou qui l’a balayé de la route, mais qui n’aura pas raison de sa force de caractère, même si sa revalidation sera longue…