Alors que la deuxième manche des World Triathlon Series a lieu ce week-end, à Leeds, avec des épreuves individuelles et relais auxquelles participent cinq Belges (dont Marten Van Riel, mais pas Claire Michel), Erwin Vanderplancke a signé une excellente performance, cette semaine, en devenant vice-champion du monde militaire ! Engagé comme sportif de haut niveau à l’Armée belge depuis le début de cette année, Erwin s’est donc d'ores et déjà magnifiquement illustré sous son "nouveau maillot".

Sur la distance olympique de 1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied, le Liégeois de 27 ans ne s’est finalement incliné que devant le Suisse Max Studer, neuvième aux Jeux de Tokyo (!), qui a bouclé l’épreuve à Aguilas (Espagne) en 1h49’58. Erwin Vanderplancke a rallié l’arrivée à seulement 22 secondes, devançant l'expérimenté Français Aurélien Raphaël, pointé, lui, à 44 secondes du vainqueur.

"Je suis vraiment content de ma performance. Je suis arrivé sans pression en Espagne, mais aussi avec un plaisir aussi grand que le jour où j’ai su que je rentrais à La Défense ! J’y ai été bien accueilli et je suis heureux de leur rendre la pareille. Je me suis senti fort dans les trois disciplines avec, surtout, un excellent chrono en course à pied (30’16). Avant cette épreuve, je savais que je pouvais me battre pour un Top 5, voire un podium, mais je ne pensais pas à une deuxième place vu ma courte préparation après mon instruction..." a-t-il fièrement déclaré sur https://www.facebook.com/LF3Belgique.

Il n’y a pas qu’Erwin Vanderplancke qui s’est illustré lors de cette compétition, dont c’était la 23e édition, puisque Frederik Van Lierde est, lui, devenu ni plus ni moins champion du monde militaire en +40 ans ! Le Flandrien désormais âgé de 43 ans a, en effet, bouclé la même épreuve en 2h03’38, devançant le Français Julien Gonnet de 1’30 et l’Espagnol Sobrino Sierra de 2’20. Notre champion du monde Ironman 2013 a de "beaux restes".

Tous les résultats > https://www.alcanzatumeta.es/campeonato-del-mundo-militar-de-triatlon