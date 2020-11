1. Vincent Luis, champion du monde ; 2. Alistair Brownlee, double champion olympique ; 3. Jelle Geens !

Tel est le verdict de la manche de Coupe du Monde, ce samedi, à Valence, théâtre de la dernière épreuve de la saison. Jelle Geens a donc terminé l’année en beauté, derrière ce formidable duo, en tête dès la sortie de l’eau avec le Sud-Africain Schoeman et le Français Le Corre. Le premier a lâché prise assez rapidement à vélo, le second s'est accroché à pied, mais a vu notre compatriote revenir en trombe.

Après sa quatrième place au Mondial, le 6 septembre, à Hambourg, et sa troisième (déjà), le 13, à Karlovy Vary (Tchéquie), Jelle Geens a confirmé son excellente forme actuelle. Comme attendu, le Belge ne figurait pas dans le quatuor de tête à la sortie des 750 m de natation, bouclés en 9’13 par Vincent Luis, devant Brownlee, Schoeman et Le Corre. Sorti avec une vingtaine de secondes de retard, Jelle n’était pas non plus dans le deuxième groupe, mais dans le peloton, où il a mené la poursuite avec les Norvégiens Blummenfelt et Iden. Et bien lui a pris puisqu’il est, d’abord, revenu sur les premiers poursuivants du… trio Luis-Brownlee-Le Corre.

Posant son vélo avec une vingtaine de secondes de retard (l’écart de la natation…) après les 20 km à vélo, Jelle savait qu’il pouvait compter sur sa course à pied pour revenir, non pas sur Vincent Luis et Alistair Brownlee, déjà trop loin, mais sur Pierre Le Corre. À mi-parcours des 5 km à pied, il rattrapa le Français avant de miser sur sa pointe de vitesse pour s’offrir, au sprint, un formidable podium alors que Luis régla Brownlee pour signer sa quatrième victoire de la saison en autant d’épreuves, la crise sanitaire étant passée par là.