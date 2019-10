À peine rentrée du Japon, la Bruxelloise est malheureusement tombée à vélo, mais pas à l’entraînement, en ville…

Pas de chance pour Claire Michel ! À peine rentrée de sa tournée asiatique avec deux podiums en Coupe du Monde à la clé (le bronze à Tongyeong et l’argent à Miyazaki) lui permettant d’intégrer opportunément le Top 12 au ranking olympique, la Bruxelloise s’est fracturée le genou lors d’une chute à vélo… Mais ce n’est pas à l’entraînement que Claire a été victime de cette mésaventure.

"Je suis tombée alors que je roulais sur mon vélo de ville ! Il n’y a pas de bons moments pour se fracturer le genou comme moi mais, quelque part, il vaut mieux maintenant qu’à l’approche des Jeux. Je suis rentrée du Japon après une longue saison et je suis en phase de récupération. Mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit un repos complet. C’est comme ça. Je n’y peux rien...", explique notre meilleure triathlète actuelle, un brin philosophe.

Avec une telle blessure, Claire en a, il est vrai, pour quelques semaines d’immobilité, la jambe dans le plâtre, et pourra s’adonner à la lecture avant de revenir à l’entraînement et préparer l’échéance olympique. À ce propos, les Belges ont réalisé une excellente opération en Corée du Sud et au Japon. Ainsi, avec sa deuxième place à Miyazaki, Jelle Geens pointe désormais au 14e rang du classement olympique alors que Marten Van Riel est toujours bien accroché à sa sixième place. Plus loin, on retrouve Erwin Vanderplancke (66e) et Christophe De Keyser (85e).

Côté féminin, outre Claire Michel, Valérie Barthelemy est remontée en 39e position avec sa brillante troisième place, toujours à Miyazaki, devant la Suissesse Spirig, championne olympique en 2012, à Londres ! Avec ce quatuor, le relais mixte belge est, lui, huitième et plus que jamais qualifié pour Tokyo 2020. Mais, par pitié, pas d’imprudence, même en vélo… électrique !