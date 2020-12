À 24 ans, Gustav Iden a remporté ce dimanche, à Daytona, la "course de l’année" !

Le Norvégien a ainsi confirmé que son titre mondial décroché l’an dernier, à Nice, sur demi-Ironman n’était pas un hasard. Sur la distance inédite de 2 km à la nage, 80 km à vélo et 18 km à pied, pour un total rond de 100 km, Gustav Iden a bien attendu son heure, laissant tous les spécialistes des courtes distances s’essouffler à vélo, après avoir déjà mené un rythme d’enfer en natation.

Disputée dans le lac Lloyd, cette natation a vu le Sud-Africain Henri Schoeman sortir le premier de l’eau, en 22’24, avec dans ses pieds le Français Vincent Luis, les frères britanniques Alistair et Jonathan Brownlee ainsi que l’Espagnol Javier Gomez. Plus loin, l’Américain Rudy Von Berg et… le Norvégien Gustav Iden pointaient à plus d’une minute alors que Pieter Heemeryck s’en sortait relativement bien avec une 28e place, à 1’37.

Dès le début du parcours vélo, couru sur le circuit automobile dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, Alistair Brownlee prit la tête. Le double champion olympique (2012, 2016) était, alors, accompagné de Luis, Schoeman, Gomez et bien entendu de son frère, Jonathan ! Relayé par l’Allemand Florian Angert, Alistair maintenait la pression sur les spécialistes des longues distances, parmi lesquels Tim O’Donnell et… Pieter Heemeryck, 14e, à 1’01, à mi-parcours.

La deuxième partie des 80 km à vélo, parcouru au total en 1h39’31 (!) par l’Américain Rudy Von Berg, vit quelques ténors perdre leurs illusions, à commencer par l’Allemnad Sebastian Kienle, ancien vainqueur de l’Ironman d’Hawaï (2014). Mais l’annonce des pénalités infligées à Vincent Luis et à Jonathan Brownlee condamna le Français et le Britannique pour le podium !

Sortant en tête de la T2, Alistair Brownlee prit le mur après 5 km à pied, moment que choisit Gustav Iden pour sortir, tel un diable de sa boîte ! Et cette première place, le Norvégien ne la lâcha plus… Il coupa la ligne d’arrivée en 3h05’06, devant les surprenants Matthew Hanson (USA), à 0’51, et George Goodwin (G-B), à 1’03. Les Américains Lionel Sanders et Rudy Von Berg vinrent, alors, compléter le Top 5 alors que Vincent Luis se pointait en huitième position, à 2’11 du vainqueur, soit onze malheureuses secondes de plus que sa pénalité de deux minutes pour un dépassement illicite…

Dans le clan belge, Pieter Heemeryck s’est finalement classé 18e, à 5’38 du Norvégien Iden. Un résultat qui ne satisfera pas le Brabançon, lequel n’a pourtant rien à se reprocher, tant il a tout donné…