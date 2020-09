Après plus d’un mois passé dans le petit village de Tartu, en Estonie, où devait avoir lieu l’Euro (finalement annulé...), Claire Michel a plié bagages cette semaine, direction Hambourg, pour participer à la seule manche des World Triathlon Series figurant encore au calendrier et entre-temps promue Mondial.

"Avec Valerie Barthelemy, j’avais anticipé une éventuelle quarantaine imposée à tout ressortissant d’un pays où il y a plus de 15 cas par jour et par 100.000 habitants, ce qui était la situation de la Belgique, tout comme d’une vingtaine de nations européennes. L’annulation de l’Euro fut, bien sûr, une déception, mais pas vraiment une surprise, compte tenu des conditions de la crise sanitaire. Mais, comme j’avais tout payé, j’ai décidé de continuer à m’entraîner et je pense avoir opéré le bon choix. Tartu est un petit village de 2.000 habitants, où tout est propre. Les gens sont réservés. Il y a très peu de contacts entre eux… Et l’Estonie est également dix fois moins peuplée que la Belgique, ce qui explique sans doute le faible nombre de cas et de morts dus au Covid-19."



