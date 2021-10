Bart Aernouts est décidément un triathlète qui aime les défis ! Une semaine seulement après sa septième place, en 8h12.03, sur l’Ironman de Majorque, l’Anversois s’alignait sur mi-distance ce dimanche, à Cascais, une épreuve relevée où le Britannique Jonathan Brownlee effectuait, lui, ses débuts après trois médailles olympiques (le bronze à Londres, l’argent à Rio et l’or, par équipes, à Tokyo).

Sorti de l’eau en 31e position, à 4.03 du Norvégien Gundersen, Bart Aernouts a encore signé une formidable remontée, à vélo d’abord, à pied ensuite. Au km 30, Bart pointait, déjà, à la 22e place. Au km 60, à la 20e. Et il posait sa machine en 17e position, à 3.41 du Danois Ditlev qui avait fortement accéléré entre le 60e et le 72e km à vélo pour prendre la tête et ne plus la lâcher, remportant donc cette épreuve en 3h47.50, devant l’Australien Royle, à 0.43, et le Néerlandais Koolhaas, à 0.54.

Une fois à pied, Bart Aernouts est également revenu sur Christophe De Keyser, sorti de l’eau juste derrière Gundersen et devant… Brownlee ! Le Brabançon accompagna longtemps les leaders, mais lâcha un peu de lest dans le dernier tiers des 90 km à vélo, qu’il boucla quand même au 11e rang, à 3.27.

Pendant que Christophe reculait dans la hiérarchie, terminant finalement 17e en 4h02.25, Bart reprit encore sept adversaires à pied pour se classer 10e en 3h51.58. De quoi compléter une saison bien remplie avec cette dixième épreuve (!), preuve que l’Anversois avait faim de compétition après avoir dû ronger son frein en raison de la crise sanitaire et des restrictions.

Victor Alexandre, septième de l’Ironman (non-pro)

La journée de samedi était réservée à l’Ironman (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied), mais seulement pour les non-professionnels. Et quelques Belges s’y sont illustrés ! Ainsi, le Namurois Victor Alexandre (24 ans) s’est classé septième, en 9h10.21, montant également sur la plus haute marche du podium 18-24 ans, entièrement noir-jaune-rouge avec la deuxième place du Brabançon Bruno Slegers (21 ans), en 9h45.02 (55e au général), et la troisième Melvin Vandebergh, en 10h20.49. Quatrième au classement général, en 9h03.43, Jeroen de Meester a, quant à lui, remporté la catégorie 40-44 ans. À noter, enfin, en 55-59 ans, la troisième place de Bruno de Decker, en 10h24.14.