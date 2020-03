Le triathlète flandrien a fui, samedi, la Costa Brava, où il était en stage depuis le 1er mars et peut continuer à s’entraîner presque normalement...

Toute la famille a été soulagée de le voir rentrer. Sofie, sa femme, Aaron et Simon, ses fils. Et c’est son père qui est venu le chercher, à Lille. Samedi, Frederik Van Lierde a littéralement fui la Costa Brava, où il était en stage depuis le 1er mars. En cause ? Le confinement, auquel sont soumis tous les Espagnols, mais aussi tous les étrangers, dont les sportifs de haut niveau et, en particulier, les triathlètes. "J’en connais qui sont bloqués dans leur chambre d’hôtel et qui commencent à trouver le temps long, non seulement en Espagne, mais aussi à Lanzarote ou à Fuerteventura..." explique notre champion du monde Ironman 2013. "Je pense avoir pris la bonne décision en quittant la Catalogne samedi matin alors que mon avion de retour était prévu dimanche."

(...)