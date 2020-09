Une semaine après avoir échoué au pied du podium mondial, à Hambourg, Jelle Geens s’est adjugé la médaille de bronze, ce dimanche, à Karlovy Vary, où avait lieu une manche de Coupe du Monde sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied).

L’épreuve a été remportée, en 1h52’14, par le Français Vincent Luis, champion du monde en titre, devant son dauphin, le jeune et toujours surprenant Portugais Vasco Vilaça, à sept secondes.

Sorti de l’eau en 31e position, à 1’10 de la tête, Jelle a dû batailler, à vélo et à pied, pour monter sur la troisième marche du podium. Six triathlètes, dont Luis et Vilaça, avaient réussi à fausser compagnie au peloton après la natation, mais une chute dans la dernière des sept boucles a réduit l’échappée à un trio (Luis, Vilaça et Breinlinger) avant d’aborder les 10 km à pied.

Si le Français a rapidement et logiquement pris option sur la victoire, Jelle Geens a entamé une remontée spectaculaire. Déposant son vélo en sixième position, à 1’06 de la tête, le Limbourgeois a signé le meilleur chrono à pied, en 30’46, se rapprochant très près de Vilaça et, donc, de la deuxième place.

"Il m’a manqué un peu d’énergie dans la dernière boucle à pied pour décrocher l’argent, mais je suis quand même satisfait de mon résultat. La natation a été très compliquée. J’étais mal placé au départ et j’ai dû traverser le plan d’eau, de gauche à droite, jusqu’à la première bouée. Ensuite, je pense avoir roulé 50 % du temps en tête à vélo, tant la collaboration dans le peloton n’était pas optimale pour revenir sur les échappés."

Deux autres Belges étaient également engagés. Ainsi, Jonathan Wayaffe s’est classé 41e, à 6’56, alors qu’Erwin Vanderplancke a abandonné, à pied, après avoir chuté à vélo.