Alexandra Tondeur a pris la voiture, ce vendredi matin, direction Deauville. Environ quatre heures de route à la veille d’un week-end chargé pour la triathlète brabançonne. Sur la lancée de sa deuxième place, le 6 septembre (déjà…), aux Sables d’Olonne, Alex a décidé de s’offrir un menu gastronomique dans le Calvados.

Malgré le fait que ce département soit en zone rouge pour le Covid-19, l’épreuve internationale de Deauville a été maintenue par les autorités locales. Il est vrai que les organisateurs ont tout mis en œuvre, à commencer par une limitation des inscriptions, pour assurer la santé de leurs participants (max. 1.000).

Mais revenons-en à Alexandra… Victorieuse l’an dernier, mais sevrée de compétitions cette saison, notre championne du monde 2019 a besoin d’épreuves à se mettre sous la dent. C’est pourquoi elle s’aligne sur le demi (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), samedi, et le quart (1,5 km, 40 km, 10 km), dimanche.

"J’en ai assez de m’entraîner sans pouvoir m’aligner sur des épreuves et ainsi voir où j’en suis. J’ai besoin de rythme de compétition comme aux Sables d’Olonne, où ça s’est plutôt bien passé pour moi. Avec toutes ces annulations, la dernière en date étant celle du demi-Ironman du Luxembourg (le 11 octobre), cette fois pour une question de qualité de l’eau, je suis en manque de repères. J’ai besoin de me tester en vue de l’Ironman du Portugal, le 7 novembre, épreuve qualificative pour Hawaï 2021. Si on ne nous annonce pas, une semaine avant, qu’il est lui aussi annulé en raison de la crise sanitaire."

À Deauville, tous les protocoles sanitaires ont donc été mis en place afin que cette 9e édition puisse avoir lieu (presque) normalement avec, notamment, le port du masque pour tous et pour les concurrents jusque sur la ligne de départ et juste après l’arrivée. De même, des sas ont été prévus sur la plage pour la distanciation physique entre les participants. Mais la natation aura-t-elle bel et bien lieu ?

"Aux dernières nouvelles, oui ! Mais si le vent se lève, la mer sera déchaînée et les organisateurs pourraient décider d’annuler la natation… On verra ! Je ne vais quand même pas faire demi-tour parce qu’on transforme ce triathlon en duathlon. En revanche, je ne pourrai, alors, de doubler les deux épreuves ! Ce serait trop risqué sur le plan physique… D’autant que j’ai d’autres objectifs à venir comme le semi-marathon de Liège, le 3 octobre, et le Championnat de Belgique de 10 km sur route, le 11. Deux épreuves où j’aimerais bien battre mes records personnels. Ensuite, ce sera tout pour le Portugal !"

Autre date, autre lieu au programme d’Alexandra : le 6 décembre, la Brabançonne s’alignera au Challenge de Daytona, une prestigieuse épreuve réunissant les 40 meilleurs triathlètes mondiaux, tant masculin (avec Pieter Heemeryck !) que féminin, et particulièrement bien dotée par l’organisation professionnelle des triathlètes.