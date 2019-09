Privé de ses deux jambes suite à un terrible accident en 2001, l’ancien pilote de Formule 1 a établi, ce week-end, la meilleure performance mondiale paratriathlète en 8h25.30 alors qu'il fêtera ses 53 ans le 23 octobre...

Incroyable ! Dix jours à peine après avoir contribué au titre mondial de l’Italie en relais handbike, à Emmen (Pays-Bas), Alessandro Zanardi a établi, ce week-end, la meilleure performance mondiale paratriathlète sur… Ironman !

L’ancien pilote de Formule 1 a, en effet, bouclé l’épreuve (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km en chaise) en… 8h25.30, soit le huitième chrono de tous les engagés lors de l’Ironman d’Italie remporté par l’Australien Cameron Wurf.

"Si la vie continue à m’offrir de tels cadeaux, je pense que je vivrai jusqu’à 200 ans parce que je veux en profiter ! " a lancé Alex, à son arrivée.

Pour rappel, Alessandro Zanardi (53 ans, le 23 octobre prochain…) est ce pilote automobile qui, le 15 septembre 2001, fut victime d’un terrible accident sur l’ovale du Lausitzring, en Allemagne. Après avoir perdu le contrôle de sa monoplace en sortant des stands, l’Italien se retrouva ralenti au milieu de la piste et fut percuté latéralement par la voiture d’Alexandre Tagliani, lancée à plus de 300 km/h !

Sous la violence de l'impact, la voiture de Zanardi fut disloquée à l’avant et ses deux jambes broyées. Évacué en hélicoptère vers l’hôpital le plus proche, Alessandro Zanardi dut être amputé à hauteur des genoux.

"Lorsque je me suis réveillé, ma femme Daniela était à mes côtés et m'a annoncé que je n'avais plus de jambes. Croyez-le ou non, pour moi, c'était une belle journée. J'étais en vie. Si, avant mon accident, j'avais croisé quelqu'un sans jambes, j'aurais dit : ‘mieux vaut être mort qu'amputé’. Maintenant que j'ai perdu mes jambes, je réalise que l'essentiel est ailleurs !" a-t-il l’habitude d’expliquer...

Après avoir déjà repris le volant, Alessandro Zanardi n’a cessé d’épater tout son monde en réalisant d’authentiques exploits, dont celui de ce week-end n’est pas le moindre. Plus beau encore, il l’a réussi chez lui, en Émilie-Romagne, où il a signé, entre autres, des temps de 4h57.44 sur 180 km à vélo et 2h18.23 pour les 42 km en chaise. Son chrono final : 8h.25.30...

Chapeau, Monsieur Zanardi !