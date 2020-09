Malgré une organisation "de grande qualité", selon les propos de bourgmestre, la commune estime que les raisons sanitaires et la gestion des foules sur le site des Lacs de l'Eau d'Heure imposent cette décision redoutée par l'organisation et les nombreux sportifs (on évoque quand même 2.600 participants !) privés de la grande majorité des compétitions en cette année 2020.

Les organisateurs, qui avaient prévu plusieurs plans depuis de longues semaines en fonction de l'évolution sanitaire, espéraient pourtant maintenir leur projet, théâtre des Championnats de Belgique de quart, demi et full distance, et s'étaient, jusqu'ici, montrés optimistes quant à la tenue de l'Ironlakes, malgré le contexte. En réunion suite à cette annonce, ils n'ont pas souhaité réagir et confirmer officiellement l'annulation.