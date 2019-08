Excellente performance des Belgian Hammers (Claire Michel, Jelle Geens, Hanne De Vet, Marten Van Riel) lors du test-event olympique...

"Malgré les résultats des épreuves individuelles, l’ambiance dans le groupe est excellente ! Claire, Jelle et Marten ont beaucoup appris de ces deux courses..." avait lancé Reinout Van Schuylenbergh, le DT national.

Et il faut croire que les trois Belges engagés en individuel lors du test-event olympique, ces jeudi et vendredi, à Tokyo, apprennent vite. Avec Hanne De Vet, remplaçante de Valérie Barthelemy, en convalescence après une chute à vélo, les Belgian Hammers ont décroché une superbe sixième place en relais mixte !

Partis avec le dossard n°12, conformément au ranking mondial actuel, les Belges ont signé une excellente performance sous la chaleur (30° !) japonaise. Ce fut à Claire Michel que revint l’honneur de lancer ce relais mixte, disputé sur courtes distances (300 m de natation, 8 km à vélo, 2 km à pied).

16e, à 29 secondes de la tête après la natation, la Bruxelloise a mené une course particulièrement intelligente, à vélo et à pied. Profitant d’un regroupement derrière le duo composé de la Britannique Learmonth et de l’Américaine Rappaport, Claire a bouclé son parcours vélo en 11e position avant de remonter à la 5e place, à pied, derrière la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et les États-Unis.

Cédant le relais à Jelle Geens, Claire Michel pouvait se targuer d’avoir bel et bien mis notre relais sur orbite. Encore affecté par le décès inopiné de son grand-père, juste avant son départ pour le Japon, Jelle mit un point d’honneur à prester à son meilleur niveau, ce qu’il n’avait malheureusement pas réussi en individuel en raison de la chaleur qui l’avait assommé dès le début de la course à pied.

7e, à 41 secondes de la Grande-Bretagne, toujours en tête, après la natation, le Limbourgeois perdit quelques places dans le peloton à vélo. Mais c’était reculer pour mieux sauter. Car, à pied, Geens se surpassa, plaçant la Belgique en… troisième position, juste derrière les Français et à 15 secondes des Britanniques !

Cette position, Hanne De Vet mit tout en œuvre pour la maintenir, mais c’était mission impossible pour l’Anversoise de... 20 ans. Il n’empêche, celle-ci parvint à conserver le septième rang, à 1:24 de la tête où on retrouvait trois nations : la Grande-Bretagne, bien sûr, la France et les États-Unis. Derrière, l’Italie était venue s’immiscer avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La Belgique était donc en excellente compagnie…

Parti en septième position, Marten Van Riel se maintint là en natation avant de gagner une place à vélo et d’achever le travail de ses équipiers.

À noter que ce relais mixte a finalement été remporté par la France, victorieuse à la… photo-finish devant la Grande-Bretagne ! Sans Katie Zaferes, victime d’une chute à vélo en individuel, les États-Unis ont complété le podium alors que l’Italie s’est classée 4e et l’Australie, 5e. Privée de ses ténors, l’Espagne n’a pu mieux qu’une 17e place…