Privé de Marten Van Riel, victime d’une chute en vue de la ligne d’arrivée sur l’épreuve individuelle samedi et blessé à l'épaule, les Belgian Hammers se sont classés cinquièmes du relais mixte ce dimanche, à Leeds. Noah Servais, Valerie Barthelemy, Jelle Geens et Jolien Vermeylen ont pourtant joué les premiers rôles lors de cette deuxième manche des World Series, Jelle se retrouvant en tête du troisième relais. Mais nos compatriotes n’ont pas pu résister au rush final des Allemands avec, notamment, Lasse Lührs (surprenant troisième en individuel) et Laura Lindemann. L’Allemagne s’est, en effet, imposée en 1h28’00, devant la Grande-Bretagne (1h28’14), pourtant privée de Jonathan Brownlee et Alex Yee, et la France (1h28’20) qui alignait Léo Bergère et Audrey Merle pour terminer. L’Italie s’est classée quatrième et la Belgique, donc, cinquième, en 1h28’40.

Pieter Heemeryck et Alexandra Tondeur deuxièmes à Grammont !

En Belgique, l’épreuve sur mi-distance à Grammont (avec deux ascensions du célèbre Mur au menu !) a donné lieu à un formidable mano a mano entre le Français Antony Costes et Pieter Heemeryck qui a tout mis en œuvre pour défendre les couleurs belges. Sorti de l’eau en tête, le Brabançon comptait deux minutes d’avance sur un groupe de neuf poursuivants, dont Antony Costes, à l’approche de la première montée du Mur, où il maintenait l’écart. Mais, dans le deuxième tour, Pieter voyait son avance se réduire sur un quatuor composé du Danois Visty, du Néerlandais Brons, du Français Costes et du... Belge Pamphiel Pareyn. Mais le duel se précisait entre Heemeryck et Costes. Vainqueur de l’Ironman de Barcelone en 2017, celui-ci l’emporta en 3h54’45, devant Pieter Heemeryck et le Néerlandais Brons, juste de Pamphiel Pareyn, à… six secondes.

Côté féminin, la Néerlandaise Diederiks a dominé l’épreuve dès la deuxième moitié des 90 km à vélo, s’imposant en 4h27’53. Pointée en cinquième position, Alexandra Tondeur s’est bien battue sur les 21 km à pied pour décrocher une superbe deuxième place, en 4h32’33 ! Encourageant...