Nick Baelus, le coach national belge de triathlon, ne manque pas d’imagination. Ainsi, après une séance collective de… yoga, début juin, il a réuni les Belgian Hammers (Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel et Valérie Barthelemy) pour un "swim-run" (nager-courir), ce week-end, à Hazewinkel. histoire de renforcer plus encore les liens unissant nos triathlètes de haut niveau, mais aussi la relève.

Chacun à leur manière, Marten (27 ans), Jelle (27), Claire (31) et Valérie (29) ont encaissé le report des Jeux de Tokyo à 2021. Sixième il y a quatre ans, à Rio, Marten Van Riel y visait une médaille, objectif qu’il a donc dû repousser d’un an. Premier et, jusqu’ici, unique vainqueur belge d’une manche des World Series, le plus haut niveau de compétition sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied), Jelle Geens ne manque pas non plus d’atouts, surtout en course en pied.

Côté féminin, Claire Michel a sans doute été (et elle est bien la seule…) soulagée du report des JO après sa fracture du genou, encourue fin octobre 2019. La Bruxelloise a pu prendre le temps pour sa revalidation, même si elle prétend qu’elle aurait été prête pour cet été. Quant à Valérie Barthelemy, elle dit avoir ressenti le sol s’écrouler au moment de l’annonce par le Premier ministre japonais et le Président du CIO.

Mais, désormais, le moment est (déjà) venu de se concentrer à nouveau sur la compétition ! Car la Fédération internationale a confirmé les dates du 4 et 5 septembre pour la reprise des World Series, à Hambourg, avec deux épreuves, une individuelle et un relais. C’est pourquoi Nick Baelus a décidé qu’il était temps de se retrouver avec des séances à la fois physique et mentale, ce que nos Belgians Hammers ont apprécié.

"J’avais déjà initié l’une ou l’autre séance de yoga, il y a deux ans, lors d’un stage olympique. Certains athlètes, dont Nafi Thiam, y avaient participé. Mais pas les triathlètes ! Je ne les sentais pas encore prêts...", explique le coach dans Het Nieuwsblad. "Mais, cette fois, ils en ont compris tout l’intérêt."

Et, ce week-end, le carré d’as belge était donc encore réuni pour une séance ludique avec natation et course à pied au programme. Pour la petite histoire, c’est Jelle Geens qui, avec son partenaire, s’est montré le plus rapide au terme d’un parcours composé de 1.500 m de natation et de deux fois 5,75 km à pied.