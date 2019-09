À un an des Jeux de Tokyo, l’Anversois est plus que jamais candidat à une médaille olympique. Le titre planétaire est revenu au Français Vincent Luis, le plus régulier sur toute cette saison 2019...

Les verdicts sont tombés en World Triathlon Series (WTS), ce week-end, à Lausanne, où avait lieu la finale, huitième et dernière manche du Challenge mondial. Sur un parcours particulièrement accidenté, tant à vélo qu’à pied, tracé sur les bords du magnifique lac Léman, le Français Vincent Luis décroche, à 30 ans, son premier titre de champion du monde sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied), devant les Espagnols Mario Mola et Javier Gomez.

Côté belge, Marten Van Riel, 26 ans, se classe cinquième… Oui, cinquième mondial ! L’Anversois a confirmé son énorme potentiel au cours d’une saison pourtant entamée en mode mineur (38e à Abou Dhabi !), mais terminée avec une formidable 9e place dans la cité olympique. Et, surtout, marquée par une intéressante régularité avec cinq Top 10 sur les sept manches disputées.

Après sa désillusion, début mars, aux Émirats arabes unis, Van Riel s’est classé 13e aux Bermudes, puis a enchaîné les places d’honneur et même un podium : 8e à Yokohama, 7e à Leeds, 9e à Hambourg, 3e à Edmonton et 9e à Lausanne lors d’une épreuve finale remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt, 25 ans, en 1h50.46, lequel a devancé Mola et Alarza alors que Luis assurait une cinquième place, synonyme pour lui de sacre mondial au décompte final.

Sixième après la natation, Marten Van Riel a toujours figuré dans un groupe de tête composé de vingt-trois triathlètes. Aux avant-postes, l’Anversois a tenté d’animer la course. Sans succès… Il s’est, alors, rangé dans le peloton pour s’épargner en vue des 10 km à pied. Au même moment, Jelle Geens, sorti de l’eau en 56e position, à plus d’une minute du Sud-Africain Henri Schoeman, s’employait dans le deuxième groupe, mais a vu ses efforts réduits à néant en raison d’un crevaison à la fin du cinquième des six tours à vélo. Pas de chance !

Arrivé en 15e position à l’entrée de la deuxième transition, Van Riel a signé une excellente course à pied, remontant six adversaires pour finalement couper la ligne d’arrivée au neuvième rang. À l’avant, Vincent Luis contrôlait, laissant filer Mario Mola en sachant qu’un Top 5 lui assurait ce fameux titre mondial… Contraint à l’abandon, Jelle Geens est, lui, passé de la 10e au 14e place. Mais avec une victoire (à Montréal), la toute première d’un Belge au plus haut niveau mondial du triathlon olympique, et une troisième place (à Hambourg). Tout à fait respectable...

Côté féminin, le titre mondial revient à l’Américaine Katie Zaferes qui, à 30 ans, est sacrée pour la première fois. Comme Vincent Luis ! Malheureuse lors du test-event olympique où elle a chuté à vélo, Zaferes a pris une éclatante revanche sur le sort, devançant, en 2h02.45, les Britanniques Jessica Learmonth et Georgia Taylor-Brown, dont on se se souvient qu’elles avaient été trsitement disqualifiées à Tokyo pour être arrivées main dans la main…

Côté belge, Claire Michel, 31 ans, s'est classée 33e de cette finale mondiale, terminant à la 16e place du classement WTS. Victime d’une fracture du poignet, fin juillet, aux États-Unis, Valérie Barthelemy figurait, elle, parmi le Top 20 après la natation, mais a malheureusement été lâchée et… doublée à vélo, ce qui lui a valu une mise hors course. Elle boucle la WTS à la 49e place, mais devra encore se battre, à l'avenir, pour assurer sa qualification olympique !