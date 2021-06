Si Leeds était un avant-goût de Tokyo, l’épreuve olympique s’annonce plus indécise que jamais ! En l’absence du Français Vincent Luis, double champion du monde, ses principaux challengers se sont livrés une formidable bagarre, ce dimanche, sous un soleil radieux et devant un public nombreux.

Au terme des 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied, c’est le Britannique Alex Yee qui s’est imposé, en 1h43’27, écoeurant tous ses adversaires avec sa foulée légère et diablement efficace.

Dans ce concert international, l’Américain Morgan Pearson s’est offert un nouveau podium, à la deuxième place (à 0’26), dans son style de course absolument atypique. Mais l’excellente nouvelle du jour, dans le clan belge, est venue d’un Marten Van Riel totalement retrouvé, troisième (à 0’37), devant l’Espagnol Alarza et le Néo-Zélandais Wilde, longtemps deuxième, mais qui a craqué sur la fin.

C’est l’Australien Aaron Royle qui est sorti de l’eau en première position, juste devant le Britannique Alistair Brownlee (finalement disqualifié pour comportement antisportif pendant la natation où il a essayé de noyer son voisin !) et… Marten Van Riel alors que Jelle Geens en termina, lui, à la 45e place. La partie vélo fut particulièrement animée, notamment par Van Riel qui attaqua à deux reprises. Sans succès.

"J’apprécie beaucoup ce genre de parcours exigeant parce que vallonné et technique. Alors, je m’en suis donné à coeur joie ! J’ai essayé d’attaquer, mais c’était impossible de résister seul. Je me suis relevé. Au bout du compte, je pense que tout le monde a souffert. Je suis heureux de cette troisième place."

Posant le vélo en huitième position, Marten s’est lancé avec les meilleurs à l’assaut des 10 km à pied. Dès le début, Yee et Wilde s’isolèrent, se toisant parfois du regard. Derrière, un petit groupe, avec Van Riel, Pearson, Alarza, l’Espagnol Antonio Serrat et le Norvégien Kristian Blummenfelt, tentait de s’organiser.

Un moment rejoints, Yee et Wilde repartirent. Le premier tint bon jusqu’à l’arrivée pour s’offrir une victoire de prestige devant un public britannique conquis. Le second non.

Une défaillance que ne connut Marten Van Riel, qu’on peut désormais raisonnablement considérer comme l’un des favoris au podium olympique. Quant à Jelle Geens, il a abandonné à mi-parcours vélo. Pour le Limbourgeois, Leeds n’était pas Yokohama. Mais les Jeux ont lieu à Tokyo…