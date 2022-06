Ce n’est pas aussi grave que pour Jonathan Brownlee, victime d’une fracture du coude après une chute à vélo (avec Alex Yee) semble-t-il provoquée par le… vainqueur Hayden Wilde, mais Marten Van Riel est rentré abîmé de Leeds ! Engagé dans cette deuxième manche des World Triathlon Series, l’Anversois est lourdement tombé en vue de l’arrivée, qu’il a quand même franchie en 12e position.

"J’ai rampé jusqu’à la ligne !" raconte Marten de manière imagée. "Dans les derniers mètres, en descente, je suis passé à travers ma cheville et j’ai tapé les barrières sur la gauche avec mon épaule."

Pris en charge par le service médical, le quatrième des Jeux de Tokyo a passé des examens à l’hôpital et Glenn Poleunis, son coach, en révèle le verdict.

"Marten souffre d’une subluxation de l’épaule et d’une entorse de la cheville. Alors, pour l’épaule, ça va. Mais, pour la cheville, c’est plus délicat. Nous espérons qu’il pourra recourir d’ici quelques jours."

Car le temps presse. La prochaine manche des World Triathlon Series est, en effet, prévue du 24 au 26 juin, à Montréal. Tout dépend du stade de l’entorse dont souffre Marten Van Riel.

Huit Belges figurent actuellement sur la liste des engagés de l’étape canadienne : Marten Van Riel, Jelle Geens, Erwin Vanderplancke et Noah Servais, côté masculin ; Claire Michel, Valerie Barthelemy, Jolien Vermeylen et Hanne De Vet, côté féminin. Avec, pour Marten et Claire (récemment victime d’une fracture du petit doigt !), un gros point d’interrogation. Malheureusement pour eux…