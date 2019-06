Le sympathique Anversois a signé, à 26 ans, le septième Top 10 de sa carrière, ce dimanche, à Leeds, où l'Australien Jacob Birtwhistle a surpris tous les favoris. Jelle Geens s'est, lui, classé 14e...

Sixième (seulement) des Championnats d'Europe, le week-end dernier, à Weert, après avoir lâché prise dans le dernier des dix kilomètres de course à pied, Marten Van Riel s'est offert une superbe revanche, ce dimanche, à Leeds, à l'occasion de la quatrième manche des World Series. Annoncée comme l'événement de l'année avec, au départ, les "sept magnifiques", à savoir les Britanniques Alistair et Jonathan Brownlee, les Espagnols Javier Gomez et Mario Mola, le Français Vincent Luis ainsi que les Sud-Africains Richard Murray et Henri Schoeman, l'épreuve disputée sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied) s'est révélée de toute beauté avec de nombreux rebondissements, tant à vélo qu'à pied.

Dans ce contexte particulier, Marten Van Riel a signé une superbe performance en se classant septième, à 35 secondes de l'Australien Birtwhistle, vainqueur par K.-O. en 1h45'12, devant l'Américain McElroy (1h45'19), une autre surprise, et l'Espagnol Gomez (1h45'21), le seul favori à tenir son rang, là où d'autres ont sombré.

Sorti de l'eau en quatrième position, derrière le Sud-Africain Schoeman, toujours très à l'aise dans ce premier volet du triptyque, Marten Van Riel a animé la partie à vélo en se portant souvent en tête avec le récent champion d'Europe, Alistair Brownlee.

"Dans ce genre d'épreuve, il n'est jamais bon de traîner à l'arrière du groupe parce qu'on y subit la course. D'autant que, ce dimanche, il y eut pas mal de mouvements avec des attaques, des contres, auxquels j'ai participé parce que je me sentais bien. Le fait de me montrer actif m'a permis de poser le vélo en cinquième position, à quelques secondes de l'Espagnol Hernandez, le dernier à s'être échappé..."

La suite fut encore plus passionnante ! Tour à tour, l'Allemand Schomburg, puis le Sud-Africain Schoeman tentèrent leur chance alors que l'Espagnol Mola (29e) et le Sud-Africain Murray (17e) avaient sombré depuis longtemps. Tout comme les frères Alistair (44e !) et Jonathan (35e...) Brownlee, pourtant devant leur fantastique public.

Seul, finalement, Javier Gomez semblait dicter le rythme dans le groupe de tête, réduit à cinq unités et, surtout, dans lequel le multiple champion du monde espagnol était le seul Européen ! Mais Gomez ne put rien face à l'attaque de l'Australien Birtwhistle, plus à l'aise sur ce parcours agrémenté de faux-plats montants et, forcément, descendants.

Toujours placé (quatre fois deuxième ces trois dernières années...), mais jamais gagnant, Jacob Birtwhistle s'est offert, à 24 ans, une victoire de prestige, devançant donc l'Américain McElroy et l'Espagnol Gomez pour le podium. Arrivèrent ensuite le Sud-Africain Schoeman et le Néo-Zélandais Ward, le Français Luis (actuel leader des World Series) soufflant la sixième place à Marten Van Riel pour une seconde.

Dans le clan belge, Jelle Geens s'est classé à une superbe 14e place après une longue poursuite puisque notre médaille de bronze européen avait posé le vélo en... 30e position, à 1'01 de la tête, écart que l'Anversois a maintenu à pied, terminant à 1'02 du vainqueur. Côté féminin, Claire Michel et Valérie Barthelemy ne figuraient pas au départ de cette manche, préférant partir en stage d’altitude à Font Romeu...