Au contraire de Jelle Geens et Erwin Vanderplancke, le nom de Marten Van Riel ne figure pas sur la liste des engagés de la manche des World Series et du Mondial de relais, les 5 et 6 septembre, à Hambourg ! Et pour cause : l’Anversois est tombé alors qu’il était en stage et souffre d’une fracture au pubis. Il a donc dû déclarer forfait tant pour l’individuel que pour le relais… Une tuile pour le coach national, Nick Baelus !

"Marten peut encore entretenir sa condition en nageant et roulent, mais il lui est absolument impossible de courir à haute intensité. Il a donc logiquement renoncé à s’aligner à Hambourg...", déplore-t-il.

Côté féminin, la Belgique pourra, en revanche, compter sur Claire Michel et Valerie Barthelemy dans une ville allemande interdite au public en raison de la crises sanitaire. Un comble quand on sait qu’Hambourg est la manche la plus populaire des World Triathlon Series. Mais son maintien (jusqu’ici…) au calendrier est à ce prix.

Outre ce quatuor de Belgian Hammers, Nick Baelus, a sélectionné quatre réservistes : Noah Servais et Jonathan Wayaffe, côté masculin ; Kiara Lenaertz et Hanne De Vet, côté féminin. Au cas où...

Cette première manche "après Covid-19" ne manquera pas d’allure avec le Français Vincent Luis, l’Espagnol Mario Mola, les Britanniques Jonathan Brownlee et Alex Yee ainsi que les Norvégiens Kristian Blummenfelt, Gustav Iden et Casper Stornes. De même, côté féminin, avec la Suissesse Flora Duffy, l’Américaine Katie Zaferes, la Française Cassandre Beaugrand ainsi que les Britanniques Jessica Learmonth et Beth Potter.

Programmé sur deux jours au lieu de trois, l’Ironman ayant été annulé, ce rendez-vous s’annonce de haut vol. Il est vrai que tous les triathlètes meurent d’envie de retrouver la compétition.

Un bémol quand même : vu les restrictions en matière de déplacements, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada ont renoncé à effectuer le voyage. En l’absence de ces nations, la Belgique peut briguer un Top 5 en relais mixte, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France seront les favoris pour le podium.