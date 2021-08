Mauvaise(s) surprise(s) ce dimanche, à Menin, où avait lieu le National mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied). Les deux principaux favoris, Pieter Heemeryck et Alexandra Tondeur, n’ont effectivement pas rallié l’arrivée ! Et pour cause… En panne de jambes lors de la course à pied, Pieter a abandonné lors du deuxième tour tandis qu’Alexandra a, elle, chuté dans la première boucle à vélo. Heureusement, plus de peur que de mal pour la Brabançonne, sauvée par son casque quand sa tête a frappé le sol.

"La tête dans le guidon, à 45 km/h, je n’ai malheureusement pas vu un trou. Et j’ai mangé le bitume ! Juste un peu de peau en moins, mais je suis OK…" explique Alex.

Une semaine après sa quatrième place (qualificative pour l’Ironman d’Hawaï !) à Francfort, Pieter s’était finalement présenté au départ de l’épreuve organisée par son coach, Frederik Van Lierde. Une décision qu’il a prise après le report d’octobre 2021 à février 2022 du prestigieux rendez-vous hawaïen.

Sorti de l’eau en troisième position d’un groupe de six, en 23’27, le Brabançon s’est rapidement porté en tête à vélo, alignant des chronos réguliers sur les trois boucles de 30 km. Mais, une fois sa machine posée en T2, Pieter n’a pas réussi à enchaîner, laissant filer le titre national à Stenn Goetstouwers, vainqueur final en 3h48’05, devant Sybren Baelde et Pamphiel Pareyn.

Côté féminin, la victoire est revenue à Katrien Verstuyft (qui a fêté ses 39 ans le 21 juillet, mais qui est toujours en forme), en 4h21’31, devant Jolien Vermeylen et Lisanne Naumann.