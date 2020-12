La "course de l’année" a tenu toutes ses promesses, ce dimanche, à Daytona, avec son lot de rebondissements. Certains favoris n’ont pas été épargnés, que ce soit par les pénalités ou les défaillances. Au terme de cette épreuve inédite, disputée dans l’enceinte et sur la piste du célèbre circuit automobile, Gustav Iden (Nor/24 ans) et Paula Findlay (Can/31 ans) ont décroché une victoire de prestige et la prime de 100.000 dollars !

Avec 2 km de natation, 80 km à vélo et 18 km à pied, pour un total de 100 km, on attendait une bagarre entre les spécialistes des courtes et longues distances. Si ce fut bien le cas, dans un premier temps, c’est le champion du monde en titre de… demi-Ironman, Gustav Iden, qui s’est imposé.

Disputée dans le lac Lloyd, la natation a vu le Sud-Africain Henri Schoeman sortir logiquement le premier de l’eau, en 22’24, avec le Français Vincent Luis, les Britanniques Alistair et Jonathan Brownlee ainsi que l’Espagnol Javier Gomez. Plus loin, l’Américain Rudy Von Berg et… Gustav Iden pointaient déjà à plus d’une minute alors que Pieter Heemeryck s’en sortait relativement bien avec une 28e place, à 1’37.

"Ma natation fut affreuse !" lance Gustav Iden. "Je me suis retrouvé assez loin de la tête et, comme les Brownlee, Vincent Luis et Henri Schoeman ont roulé très fort dès le début du parcours vélo, je n’étais pas bien placé. J’ai joué la carte de la prudence, sachant qu’il y avait encore 18 km à pied."

La deuxième partie des 80 km à vélo, parcourus au total en 1h39’31 (!) par l’Américain Rudy Von Berg, vit quelques ténors perdre leurs illusions, à commencer par l’Allemand Sebastian Kienle, contraint à l’abandon. Mais l’annonce des pénalités, infligées à Vincent Luis et à Jonathan Brownlee, pour dépassement illicite résonna comme un coup de tonnerre (le premier…) car il condamnait le Français et le Britannique pour le podium.

Sortant en tête de la T2, Alistair Brownlee semblait parti pour l’emporter. Mais, après 5 km à pied, le double champion olympique ralentit, puis s’arrêta ! Deuxième coup de tonnerre… Juste après, Gustav Iden s’empara de la tête. Pour ne plus la lâcher ! Le Norvégien coupa la ligne d’arrivée en 3h05’06, devant les surprenants Matthew Hanson (USA), à 0’51, et George Goodwin (G-B), à 1’03. Deux outsiders tout heureux d'être là !

Dans le clan belge, Pieter Heemeryck s’est finalement classé 18e.

"Une déception ! J’espérais mieux… Je me sentais prêt, même si ma chute lors d’un entraînement à vélo, il y a deux semaines, est venue perturber ma préparation. Ceci dit, je suis content d’avoir pu participer."

Côté féminin, Paula Findlay s’est offert, à 31 ans, la plus belle victoire de sa carrière ! Pourtant, ce Challenge de Daytona, la Canadienne l’avait déjà remporté, l’an dernier, devant Lucy Charles et Lisa Norden. Mais, cette année, son succès, Findlay l’a forgé face à l’Allemande Anne Haug, dernière lauréate de l’Ironman d’Hawaï, également pénalisée de deux minutes pour dépassement illicite !

Comme Vincent Luis, revenu à la huitième place, à 2’15, Anne Haug a échoué à… 2’36 de la Canadienne, créditée d’un chrono de 3h24’55, la troisième place revenant à une autre Allemande, Laura Philipp, à 5’05.