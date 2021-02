Ce sera incontestablement le premier grand rendez-vous de la saison 2021 ! Jan Frodeno a, en effet, annoncé sa participation au Challenge de Miami, le 14 mars. Triple vainqueur de l’Ironman d’Hawaï, l’Allemand n’a plus disputé la moindre compétition depuis le 12 octobre 2019 en raison de la crise sanitaire. Nouveau détenteur du record à Hawaï, en 7h51’13, Frodeno a préféré ne pas s’énerver avec les reports ou annulations l’an dernier. Continuant à s’entraîner chez lui, à Gérone, il a accepté, cette fois, de relever le défi en Floride.

Fort de leur expérience du 6 décembre, à Daytona, les organisateurs de ce circuit rival d’Ironman ont réuni un superbe plateau avec une cinquantaine de triathlètes, parmi lesquels Tim O’Donnell, Ben Hoffman et Lionel Sanders, mais également trois Belges : Bart Aernouts, Pieter Heemeryck et Emmanuel Lejeune. Leur point commun ? Luc Van Lierde supervise leurs entraînements, tout comme ceux d'un certain Rudy Von Berg, Italo-Américain aux origines… belges et habitant en France.

L’épreuve floridienne sera disputée sur des distances hybrides, à savoir : 1,5 km de natation, 60,4 km à vélo, 16,9 km à pied, en partie sur le fameux circuit automobile, comme c’était le cas à Daytona. Un détail qui ne plaît pas trop à Pieter Heemeryck, lequel hésite donc encore avec le demi-Ironman de Dubaï, prévu le 12 mars, soit deux jours plus tôt. Réponse du Brabançon à la toute dernière minute !

Déjà des reports concernant Alexandra Tondeur…

Côté féminin, deux stars également seront présentes avec l’Allemande Anne Haug et la Britannique Lucy Charles. En revanche, pas d’Alexandra Tondeur. En même temps que les annonces concernant cette épreuve, la Brabançonne a appris deux mauvaises nouvelles, ce mardi, avec le report de ses rendez-vous de mai, Majorque (le 8) et, surtout, Lanzarote (le 22). On le sait, c’est là qu’Alexandra avait l’intention de viser la qualification pour l’Ironman d’Hawaï. Mais elle devra patienter jusqu’au 3 juillet. Pas le choix, malheureusement.

…Et la qualification olympique au mois de mai !

Autre distance, autre protocole : après avoir annoncé le début de la qualification olympique début mai, World Triathlon a postposé la première manche des World Series, programmée le week-end des 1er et 2 mai, à Chengdu. Quant à l’étape de Coupe du Monde, prévue les 8 et 9 mars, à Miyazaki, elle a été purement et simplement annulée ! La première épreuve de niveau international pour Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel et Valerie Barthelemy serait Osaka, les 8 et 9 mai, ou Yokohama, les 15 et 16. Deux fois le Japon…

Sachant que l’Euro et le Mondial sur la distance olympique ont été repoussés après les Jeux de Tokyo, on peut s’interroger si les triathlètes auront l’occasion de disputer une compétition avant le… rendez-vous olympique !