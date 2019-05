De retour à la compétition après une fracture du sacrum, la Belgo-Américaine est montée sur son premier podium de Coupe du Monde, en Chine. D'excellent augure en vue de la qualification pour les Jeux de Tokyo...

Déjà deuxième, samedi, de sa demi-finale, Valérie Barthelemy a décroché son premier podium de Coupe du Monde en terminant troisième, ce dimanche, à Chengdu ! Disputée sur la distance super-sprint, à savoir 400 m de natation, 10 km à vélo et 2,5 km à pied, la finale A a été remportée par l'Allemande Lindemann, en 31.18. Barthelemy n'a, elle, été devancée que d'une seconde, au sprint pour la deuxième place, par l'Américaine Tomlin, créditée d'un chrono de en 31.34, pour 31.35.

Victime d'une chute à vélo, à l'entraînement, lui ayant occasionné une fracture du sacrum, Barthelemy disputait sa première compétition depuis sa revalidation. Déjà bien placée en demi-finales, elle est sortie de l'eau en deuxième position pour former un groupe de tête de huit leaders. S'élançant la première (!) en course à pied, elle n'a malheureusement pu résister à l'accélération de Lindemann, ancienne championne du monde juniors et espoirs, qui a ainsi décroché sa deuxième victoire de la saison après la manche de Coupe d'Europe, fin avril, à Quarteira.

"J'étais déjà très contente de pouvoir reprendre la compétition sur ce format d'épreuve, court, en deux jours, mais il est évident que ce résultat m'enchante ! J'ai rongé mon frein pendant de longues semaines en raison de cette malheureuse chute, à l'entraînement. Cette troisième place est donc très encourageante pour l'avenir !"

Il s'agit, en tout cas, du meilleur résultat international de Valérie Barthelemy depuis sa victoire en Coupe d'Europe, en 2017, à Wuustwezel. La même année, elle avait également terminé quatrième de la Coupe du Monde à Miyazaki, au Japon. L'Asie réussit, semble-t-il, bien à la Belgo-Américaine...

Côté masculin, la victoire est revenue à l'Australien Hauser, en 27.42, devant l'Américain Kanute (27.55) et le Canadien Lepage (27.55). Privé de finale A pour deux malheureuses secondes, samedi, Christophe De Keyser s'est classé sixième de la finale B, en 29.40, à onze secondes du Français Duchampt, victorieux en 29.29.