Une semaine après sa victoire aux Championnats baltiques, à Riga, où elle avait devancé… Claire Michel, Valerie Barthelemy est montée sur la troisième marche du podium de l’édition inaugurale de la Super League, disputée ce dimanche, à Rotterdam. Avec… 22 points, la Belgian Hammer n’a été battue que par la Britannique Learmonth, auteure d’un sans-faute (30 pts), et la Néerlandaise Klamer, deuxième (23 pts).

Cette compétition se déroulait selon un format tout à fait inédit avec trois courses en… indoor. La première, disputée dans l’ordre habituel du triathlon avec 200 m de natation, en piscine de 50m, 4 km à vélo, sur home-trainer, et 1 km à pied, sur tapis roulant. Valerie s’y est classée sixième...

Après quelques minutes de récupération, notre compatriote a terminé troisième du deuxième format, sur les mêmes distances, mais avec le vélo pour commencer, ensuite la course à pied et enfin la natation. Et Valerie Barthelemy a conclu sa prestation néerlandaise avec une superbe deuxième place lors de la troisième manche avec, cette fois, la course à pied pour débuter, suivie de la natation et du vélo, toujours sur home-trainer.

La Britannique Learmonth, championne d'Europe 2017, a dominé cette édition de la tête et des épaules, remportant les trois courses avec, à chaque fois, une poignée de secondes d'avance.

Côté masculin, ce fut nettement plus disputé et la victoire est revenue à l’Allemand Nieschlag qui a totalisé 24 points, devant le Portugais Vilaca (22 pts) et l’Espagnol Gomez (20 pts), lequel avait disputé la manche du Grand Prix de France des clubs, la veille… Le Britannique Brownlee s’est classé quatrième et l’Allemand Schomburg, cinquième, tous deux avec 20 points également.