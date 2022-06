Des distances courtes et répétées. Des séries, vendredi, pour accéder à une finale par éliminations, ce samedi, avant encore un relais, dimanche. Un triathlon transformé en duathlon en raison d’une météo très capricieuse. La troisième manche des World Triathlon Series de ce week-end, Montréal, ne ressemble décidément à aucune autre ! Qu’à cela ne tienne, cinq Belges ont réussi à se qualifier pour l’apothéose : Marten Van Riel, Jelle Geens, Erwin Vanderplancke, Claire Michel et Valerie Barthelemy. Avec brio pour les uns, avec ténacité pour les autres.

Ainsi, Marten Van Riel et Erwin Vanderplancke ont dû passer par les repêchages, une étape supplémentaire ! En terminant tous deux quatrième de leur série, ils ont rejoint leurs coéquipiers des Belgian Hammers.

Jelle Geens a parfaitement contrôlé sa série en terminant second alors que Valerie Barthelemy et Claire Michel se sont respectivement classées troisième et dixième de la leur, sur des distances de 1 km à pied, 6,6 km à vélo et 2 km à pied, vu les fortes pluies ayant touché la région et rendant le Saint-Laurent inapte à la natation. Ce samedi (20 h en Belgique), les épreuves retrouvent leur format normal de triathlon avec une natation de 300 m, puis de nouveau 6,6 km à vélo et 2 km à pied. Pour le plus grand bonheur d'un certain Marten Van Riel !

Ces finales se déroulent en trois temps avec 30 triathlètes au départ de la première, dont 20 ont accès à la deuxième et, enfin, 10 ont le droit de se disputer le titre mondial de "super-sprint".

Avant le relais mixte dimanche… Ouf !