Des distances très courtes (300 m de natation, 6,6 km à vélo, 2 km à pied...) et répétées (trois fois à seulement dix minutes d’intervalle) : la troisième manche des World Triathlon Series, ce week-end, Montréal, fut vraiment spectaculaire ! Avec, au final, des écarts infimes vu l'énorme qualité des triathlètes en présence… Vendredi, cinq Belges avaient réussi à se qualifier pour cette apothéose : Marten Van Riel, Jelle Geens, Erwin Vanderplancke, Claire Michel et Valerie Barthelemy. Avec brio pour les uns, avec ténacité pour les autres.

Ainsi, Marten et Erwin avaient dû passer par les repêchages, une étape supplémentaire ! En terminant tous deux quatrième de leur série, ils avaient rejoint leurs coéquipiers des Belgian Hammers.

Avec trente concurrents au départ, la finale s’est déroulée en trois temps, par élimination. Et le premier à tomber fut Erwin Vanderplancke, 23e de la première manche, à huit secondes du Top 20, mené par… Jelle Geens, Marten Van Riel assurant la 9e place. Le suspense monta, ensuite, de quelques crans pour figurer parmi les dix heureux élus. Si le Brésilien Messias s’offrit une victoire honorifique devant le Néo-Zélandais Wilde et le Britannique Yee, Jelle termina 5e et Marten… 10e, au sprint et à la photo-finish avec l’Australien Copeland !

Deux Belges parmi les dix meilleurs !

La finale des finales fut vraiment grandiose quand quatre triathlètes, les meilleurs du moment, partirent à pied. Et ce fut Alex Yee qui s’imposa de seulement trois secondes devant Hayden Wilde et le Français Bergère, Jelle Geens prenant la quatrième place. Un peu plus loin, Marten Van Riel avait lâché prise, mais assura le show dans la ligne droite d’arrivée, coupant la ligne en 9e position.

Douleur au mollet pour Claire Michel

Côté féminin, Claire Michel et Valerie Barthelemy n’ont malheureusement pas survécu à la première des trois manches de la finale féminine. Valerie s’est classée 25e et Claire a malheureusement abandonné après la natation en raison d’une rechute de sa blessure au mollet. La Bruxelloise sera remplacée dans le relais mixte, ce dimanche, par Hanne De Vet, éliminée en qualifications, tout comme Noah Servais.