Jelle Geens joue décidément de malchance lors de cet été 2021 ! Après avoir été empêché de participer à l’épreuve individuelle des Jeux de Tokyo en raison d’un test positif au Covid-19, le Limbourgeois s’est fracturé le scaphoïde de la main droite ce samedi, à Montréal, où avait lieu la troisième manche des World Triathlon Championship Series (WTCS). Une épreuve très spectaculaire disputée sur de courtes distances (300 m de natation, 7 km à vélo, 2 km à pied) avec séries, vendredi, et finale en trois volets, le lendemain.

Au départ, trente triathlètes, dont les dix derniers étaient éliminés après la première et la deuxième course, la victoire se disputant donc entre les dix survivants. Deux Belges, Marten Van Riel et Jelle Geens, étaient parvenus à se qualifier pour cette fameuse finale, dont les départs étaient donnés toutes les 40 minutes (22h06, 22h46, 23h26, heure belge), courses comprises, soit juste le temps de préparer ses affaires en zone de transition et d’effectuer quelques longueurs dans l’eau avant d’être rappelés au départ.

Dans ce contexte très particulier, Marten Van Riel figuraient parmi les dix derniers triathlètes à se disputer la victoire. Mais il a été devancé par un trio français pour une poignée de secondes. Dorian Coninx l’a, en effet, emporté en 22.08, devant Vincent Luis, à 0.01, et Léo Bergère, à 0.03, Van Riel terminant (malheureusement encore, après les Jeux de Tokyo…) au pied du podium, à 0.08, juste devant l’Espagnol Serrat, à 0.10.

Et Jelle Geens alors ? Le Limbourgeois a malencontreusement été éliminé après sa 14e place en finale 2. Pourtant dans le bon groupe au début de la course à pied, Jelle ne fut que l’ombre de lui-même sur les 2 km, contraint de laisser filer les meilleurs. Et pour cause… Il s’était occasionné une fracture du scaphoïde de la main droite ! Alors, plutôt que vers le podium, Jelle fut emmené aux urgences du CHU de Montréal, où les examens ont diagnostiqué sa blessure avant que le médecin ne lui pose une attelle qui l’empêchera sans doute de s’aligner le week-end prochain, à Edmonton, lors de la quatrième manche WTCS. Dommage…