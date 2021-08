La quatrième place colle décidément aux basques de Marten Van Riel ! Après les Jeux de Tokyo, l’Anversois a, en effet, encore terminé au pied du podium ce samedi soir, à Montréal, où avait lieu la troisième manche des World Triathlon Championship Series (WTCS). Une épreuve très spectaculaire disputée sur de courtes distances (300 m de natation, 7 km à vélo, 2 km à pied) avec séries, vendredi, et finale en trois volets, le lendemain.

Au départ, trente triathlètes, dont les dix derniers étaient éliminés après la première et la deuxième course, la victoire se disputant donc entre les dix survivants. Deux Belges, Marten Van Riel et Jelle Geens, étaient parvenus à se qualifier pour cette fameuse finale, dont les départs étaient donnés toutes les 40 minutes (22h06, 22h46, 23h26, heures belges), courses comprises, soit juste le temps de préparer ses affaires en zone de transition et d’effectuer quelques longueurs dans l’eau avant d’être rappelés au départ.

À ce jeu, ce sont les Français qui se sont montrés les meilleurs, qualifiant trois représentants sur quatre parmi les dix finalistes, puis… raflant les trois places sur le podium ! Sur des distances aussi courtes, il ne fut pas facile de creuser des écarts et ce fut au sprint que se dessina ce podium. Un moment, on crut que la victoire reviendrait à Léo Bergère, impressionnant, mais celui-ci fut devancé sur la ligne par Dorian Coninx et Vincent Luis ! Longtemps, le champion du monde parut en mesure de l’emporter, mais il échoua à une seconde.

Dans ce contexte, Marten Van Riel a joué crânement sa chance, attaquant à vélo. Mais il dut couper son effort car, connaissant les qualités de l’Anversois, ses adversaires ne le laissèrent pas s’écahpper. Après une sérieuse accalmie dans le peloton, il était écrit que l’issue de cette manche des WTCS se déciderait à pied, seul l’audacieux Américain Rider tentant encore le coup à vélo.

Son compatriote McDowell fut le premier à lâcher prise, sur blessure à la cheville droite. Puis, Rider lui-même dut accepter le retour du groupe emmené par Coninx pendant que le Néo-Zélandais Reid et l’Australien Birtwhistle (dont on attendait mieux…) devaient laisser filer. Juste avant un autre Néo-Zélandais, Wilde. Encore dans le coup à mi-parcours, Marten Van Riel ne put répondre à l’accélération du trio français, mais l’Anversois mit un point d’honneur à sprinter pour la quatrième place, qu’il ravit à l’Espagnol Serrat.

Le tout en une poignée de secondes puisque Dorian Coninx l’a emporté en 22.08, devant Luis (à 0.01) et Bergère (à 0.03), puis Van Riel (à 0.08) et Serrat (à 0.10). À noter que Jelle Geens n’a pas réussi à se qualifier pour cette finale après avoir terminé 14e (sur 20) lors de l’étape précédente.

Côté féminin, la victoire est revenue à la championne olympique Flora Duffy. La Bermudéenne a devancé, en 23’07, les Américaines Knibb et Spivey (absente à Tokyo…), mais aussi Zaferes (médaillée de bronze !) et la Française Periault, ce Top 5 coupant la ligne d’arrivée en quelque trente secondes.