En quelques heures, Lancelot Proton de la Chapelle sera passé par tous les sentiments. Avec malheureusement un dénouement tragique pour lui qui, dimanche, se voyait déjà à Tokyo avec les autres membres du Team Belgium. C’était sans compter sur la possibilité finalement offerte à son adversaire du jour, Vitali Bandarenka, de monter sur le ring, un scénario sur lequel plus personne ne comptait après son abandon de la veille.

Le Biélorusse a cependant passé la visite médicale et sa participation fut approuvée. Ce lundi soir, Lancelot Proton de la Chapelle devait donc le vaincre pour assurer sa participation aux Jeux olympiques. Mais les choses ont à nouveau mal tourné pour notre représentant qui a subi une nouvelle blessure (comme vendredi en huitièmes), cette fois au cuir chevelu, dès le premier round après des ruées tête en avant très limites de son adversaire et non sanctionnées par l'arbitre. « Impossible de continuer à combattre », a estimé le médecin, renvoyant donc au pointage des juges. Et malheureusement ceux-ci ont estimé que Bandarenka en avait fait davantage, entérinant la qualification du boxeur de 35 ans.