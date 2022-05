Victor Schelstraete, candidat au titre, Vasile Usturoi et Zakaria Boudhi sont nos représentants dans cette compétition en Arménie.

La Belgique est représentée par trois boxeurs aux championnats d’Europe amateurs qui se sont ouverts officiellement ce 21 mai à Erevan, en présence de 219 participants venus de 39 pays (la Russie et la Biélorussie n’ont pas été autorisées à participer). Victor Schelstraete, le porte-drapeau de notre petite délégation, qui fut médaillé de bronze aux derniers championnats du monde, est accompagné de Vasile Usturoi et de Zakaria Boudhi en Arménie.

Seul membre de la ligue francophone, Zakaria Boudhi (-54kg) sera le premier à entrer en lice ce mardi. Pour atteindre les quarts de finale, le Bruxellois devra disposer de l’Italien Manuel Cappai, tête de série n°4, un adversaire de 29 ans qui fut troisième aux Jeux européens à Minsk en 2019 dans la catégorie des poids mouches. Un beau défi pour le boxeur d’Etterbeek !

Le Schaerbeekois Vasile Usturoi (-57kg), lui, montera sur le ring mercredi pour un combat lors duquel il sera opposé à l’Irlandais Adam Hession, classé 4e du tableau lui aussi. Les deux hommes auraient dû s’affronter récemment dans un tournoi en Roumanie mais notre compatriote avait renoncé sur blessure avant la finale. Intéressant à noter : Zakaria Boudhi avait battu ce même adversaire en 2019 à Eindhoven. Le vainqueur de ce duel passera en quarts de finale.

Enfin, Victor Schelstraete (-86kg) bénéficie du statut de tête de série n°1 dans la capitale de l’Arménie pour cette 44e édition des championnats d’Europe. Le Gantois est exempté de tour préliminaire et entrera en lice en quarts de finale ce vendredi. Son premier adversaire sera le boxeur local Rafayel Hovhannisyan (n°8) ou le Bulgare Kristiyan Stefanov. En cas de succès, il monterait au moins sur la troisième marche du podium mais c’est encore plus haut que l’intéressé, auteur d’un bon stage de préparation à Sheffield, vise dans ces championnats. "L’objectif, c’est la médaille d’or !" a-t-il indiqué avant son départ pour l’Arménie. S’il parvient à confirmer cette ambition sur le ring, Victor Schelstraete deviendrait alors le premier champion d’Europe belge depuis le boxeur de Quaregnon Marcel Limage, sacré en... 1951 à Milan ! Le moment est peut-être venu pour Victor de marquer un peu plus l'histoire de la boxe belge.